Поради аналітиків: що робити з грошима, коли живемо в умовах війни та інфляції, а долар і євро скачуть?

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Аналітики КИТ Group, одного із провідних операторів ринку обміну валют, дають пораду у своєму професійному блозі: головна стратегія в умовах турбулентності — не шукати ідеальний актив, а мислити стратегічно. Йдеться про диверсифікацію, тобто розкладання коштів у різні «кошики», кожен з яких здатен по-своєму реагувати на кризи, інфляцію та валютні гойдалки.

«Оптимальна стратегія для збереження капіталу сьогодні — це диверсифікований портфель. Ідеться про комбінацію кількох активів із різними характеристиками ризику та дохідності. Такий підхід особливо важливий на тлі нестабільних валютних курсів, інфляційних викликів і загальноекономічної невизначеності як в Україні, так і в світі», — зазначають експерти.

На довгострокову перспективу — понад 5 років — аналітики КИТ Group радять зробити ставку на банківські метали. Вони можуть становити до 50–60% портфеля. «Їх традиційно вважають так званим захисним активом, що зберігає свою вартість у складні часи», — пояснюють експерти в публікації. До 20% портфеля можна спрямувати в криптоактиви — попри волатильність на довгому горизонті вони демонструють зростання. Решта — це вільно конвертовані валюти: долар США, євро, британський фунт.

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«Якщо ж йдеться про середньострокові цілі (наприклад, накопичення на нерухомість чи авто), варто звернути увагу на стабільні валюти та навіть стейблкоїни, прив’язані до них», — радять аналітики. На їхню думку, такий набір дає найкращий баланс ліквідності та надійності.

Гривню, за словами експертів, у будь-якому з накопичувально-ощадних сценаріїв варто розглядати винятково як розрахункову одиницю для повсякденних потреб. «Навіть у горизонті пів року чи рік гривня втрачає помітну частку своєї купівельної спроможності», — констатують у КИТ Group.

Особливу увагу фахівці звертають на спосіб зберігання заощаджень. Ідея тримати все вдома готівкою, хоч і здається простою, насправді є надзвичайно ризикованою. «По-перше, питання безпеки: ризик «прильоту», пожежі, крадіжки чи будь-яка побутова халепа можуть перекреслити роки зусиль, витрачених на накопичення. По-друге, кеш вдома — це «мертві» гроші, які не приносять доходу, але все одно потребують турботи про захист і пильності», — йдеться в блозі.

Натомість рекомендують банківські рахунки з можливістю зняття коштів у будь-який момент, банківські сховища або навіть цифрові гаманці зі стейблкоїнами.

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«Запропонований набір рекомендацій стосується переважної більшості людей, котрі не мають досвіду активних інвестицій та управління ними, або тих, хто не хоче займатись активним управлінням своїм портфелем заощаджень і приділяти йому багато часу», — уточнюють аналітики КИТ Group.

Для тих же, хто має досвід активного управління заощадженнями і готовий приділяти цьому достатньо часу, є додаткові варіанти. Цікавими інструментами можуть бути цінні папери іноземних компаній — на відміну від грошей акції мають здатність відновлювати свою вартість. А також більша частка криптоактивів: кваліфіковане управління таким портфелем навіть попри турбулентність на крипторинках допоможе не просто зберегти накопичення, а отримати від них додаткові доходи у середньо- та довгостроковій перспективі.