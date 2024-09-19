Поранені на війні кияни отримають одноразову фінансову допомогу

Ця допомога буде доступна через "Портал Захисників і Захисниць".

Мешканці Києва, які отримали поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 000 гривень з бюджету міста.

Про це повідомили на сайті Київської міськради.

Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати.

“Можемо запевнити, що ця допомога буде доступна через "Портал Захисників і Захисниць". Ми зробимо все, щоб подання заявки було максимально простим і займало лише кілька хвилин”, повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Нагадаємо, внутрішніх переселенців, у родині яких сукупний дохід на одну особу перевищує 9444 гривень (4 розміри прожиткового мінімуму) на місяць, будуть позбавляти виплат.

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