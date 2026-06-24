- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1234
- Час на прочитання
- 2 хв
Порожні полиці: в популярній у українців мережі магазинів визнали дефіцит продуктів і побутової хімії (фото)
Представники «АТБ» вже прокоментували ситуацію і назвали причину порожніх полиць в магазинах.
У низці міст України покупці почали повідомляти про нестачу окремих товарів у магазинах мережі «АТБ». Найчастіше йдеться про порожні полиці у відділах бакалії, напоїв, побутової хімії та засобів гігієни.
Про це пишуть користувачі соцмереж, а також визнають представники «АТБ» у коментарі виданню «Телеграф».
Скарги на обмежений асортимент надходять як із прифронтових регіонів, так і з міст у центральній частині країни. Користувачі соцмереж публікують фотографії торговельних залів, де частина полиць залишається напівпорожньою або заповнена одним видом продукції.
У службі підтримки мережі підтвердили, що проблеми з наявністю товарів пов’язані зі збоями у логістиці після атаки російського безпілотника на один із розподільчих центрів компанії.
За інформацією представників «АТБ», наразі триває відновлення ланцюгів постачання, а компанія працює над тим, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи.
Де зафіксовано дефіцит продуктів і товарів
За повідомленнями покупців, перебої з асортиментом фіксуються, зокрема, у Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Полтаві та Кам’янському. У деяких магазинах працівники тимчасово заповнюють вільні місця на полицях товарами, які є в достатній кількості.
У компанії не уточнили, коли саме ситуація буде повністю врегульована, однак запевнили, що докладають зусиль для відновлення стабільного постачання.
Нагадаємо, що мережа «АТБ» є однією з найбільших в Україні, тому будь-які перебої в роботі її логістичних центрів можуть впливати на забезпечення магазинів у різних регіонах країни.
Тим часом в Україні вкотре переписали ціни на бензин і дизель. Стало відомо, на яких АЗС найдорожче заправлятися.