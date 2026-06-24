Порожні полиці: в популярній у українців мережі магазинів визнали дефіцит продуктів і побутової хімії (фото)

Порожні полиці в АТБ Фото threads/mary_arty_nails

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У низці міст України покупці почали повідомляти про нестачу окремих товарів у магазинах мережі «АТБ». Найчастіше йдеться про порожні полиці у відділах бакалії, напоїв, побутової хімії та засобів гігієни.

Про це пишуть користувачі соцмереж, а також визнають представники «АТБ» у коментарі виданню «Телеграф».

Скарги на обмежений асортимент надходять як із прифронтових регіонів, так і з міст у центральній частині країни. Користувачі соцмереж публікують фотографії торговельних залів, де частина полиць залишається напівпорожньою або заповнена одним видом продукції.

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У службі підтримки мережі підтвердили, що проблеми з наявністю товарів пов’язані зі збоями у логістиці після атаки російського безпілотника на один із розподільчих центрів компанії.

За інформацією представників «АТБ», наразі триває відновлення ланцюгів постачання, а компанія працює над тим, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи.

Порожні полиці в АТБ Фото threads/mary_arty_nails

Де зафіксовано дефіцит продуктів і товарів

За повідомленнями покупців, перебої з асортиментом фіксуються, зокрема, у Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Полтаві та Кам’янському. У деяких магазинах працівники тимчасово заповнюють вільні місця на полицях товарами, які є в достатній кількості.

У компанії не уточнили, коли саме ситуація буде повністю врегульована, однак запевнили, що докладають зусиль для відновлення стабільного постачання.

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Нагадаємо, що мережа «АТБ» є однією з найбільших в Україні, тому будь-які перебої в роботі її логістичних центрів можуть впливати на забезпечення магазинів у різних регіонах країни.

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