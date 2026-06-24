ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1234
Час на прочитання
2 хв

Порожні полиці: в популярній у українців мережі магазинів визнали дефіцит продуктів і побутової хімії (фото)

Представники «АТБ» вже прокоментували ситуацію і назвали причину порожніх полиць в магазинах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Порожні полиці: в популярній у українців мережі магазинів визнали дефіцит продуктів і побутової хімії (фото)

Порожні полиці в АТБ Фото threads/mary_arty_nails

У низці міст України покупці почали повідомляти про нестачу окремих товарів у магазинах мережі «АТБ». Найчастіше йдеться про порожні полиці у відділах бакалії, напоїв, побутової хімії та засобів гігієни.

Про це пишуть користувачі соцмереж, а також визнають представники «АТБ» у коментарі виданню «Телеграф».

Скарги на обмежений асортимент надходять як із прифронтових регіонів, так і з міст у центральній частині країни. Користувачі соцмереж публікують фотографії торговельних залів, де частина полиць залишається напівпорожньою або заповнена одним видом продукції.

У службі підтримки мережі підтвердили, що проблеми з наявністю товарів пов’язані зі збоями у логістиці після атаки російського безпілотника на один із розподільчих центрів компанії.

За інформацією представників «АТБ», наразі триває відновлення ланцюгів постачання, а компанія працює над тим, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи.

Порожні полиці в АТБ Фото threads/mary_arty_nails

Порожні полиці в АТБ Фото threads/mary_arty_nails

Де зафіксовано дефіцит продуктів і товарів

За повідомленнями покупців, перебої з асортиментом фіксуються, зокрема, у Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Полтаві та Кам’янському. У деяких магазинах працівники тимчасово заповнюють вільні місця на полицях товарами, які є в достатній кількості.

У компанії не уточнили, коли саме ситуація буде повністю врегульована, однак запевнили, що докладають зусиль для відновлення стабільного постачання.

Нагадаємо, що мережа «АТБ» є однією з найбільших в Україні, тому будь-які перебої в роботі її логістичних центрів можуть впливати на забезпечення магазинів у різних регіонах країни.

Тим часом в Україні вкотре переписали ціни на бензин і дизель. Стало відомо, на яких АЗС найдорожче заправлятися.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1234
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie