Поруч з Африкою, але краще Росії: Україна посіла 122 місце у Індексі сприйняття корупції

Поруч з Африкою, але краще Росії: Україна посіла 122 місце у Індексі сприйняття корупції

На одному місці з нами — африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал Україну випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир.

Україна посіла 122 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2021.

Про це інформує Transparency International Ukraine.

Наша держава набрала 32 бали зі 100 можливих. Показник України за рік знизився на один бал. Такий показник опустив нашу державу у рейтингу на 5 пунктів порівняно з минулим роком, коли вона займала 117 сходинку.

На одному місці з нами — африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал Україну випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни та Алжир, у яких 33 бали. На одну сходинку нижче України — Габон , Мексика, Нігер і Папуа-Нова Гвінея.

Сусіди України

Зазначимо, що зі всіх сусідів, ми випереджаємо тільки державу-агресорку. Росія також втратила один пункт і зараз із 29 балами посіла 136 місце в індексі разом із Малі, Ліберією та Анголою.

Лідеркою серед наших сусідів залишається Польща — 56 балів і 42 місце. За рік свої покращили свої позиції Словаччина, Румунія та Молдова.

Проте знизилися бали Угорщини — 43 бали (-1 бал, 73 місце). Білорусь цьогоріч втратила аж 6 балів і посіла 82 місце.

Світові лідери та аутсайдери

Очолюють світовий рейтинг — Данія, Фінляндія та Нова Зеландія. У кінці списку з найгіршими показниками корупції залишаються Сомалі, Сирія та Південний Судан.

Реакція Банкової

В Офісі президента уже відреагували на цей рейтинг. Радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав, що цей рейтинг коректніше коментувати тим, хто його складає. Про це повідомляє "Укрінформ".

Він назвав Індекс сприйняття корупції "політизованим".

"Наприклад, вони визначили для України 32 бали зі 100 у своєму Індексі, а для Ефіопії 39 балів зі 100. При всій повазі до Ефіопії, щось не складається враження, ніби там відчутно краща ситуація для інвестицій та у державній трансформації. До прикладу, Бразилія згідно з цим рейтингом відстала від Ефіопії на 1 бал, а Таїланд аж на 4 бали", — зазначив Подоляк.

За його словами, є певна внутрішня специфіка й мотиви тих, хто укладає такі рейтинги та індекси. Подоляк назвав здобутки України за минулий рік, які б мали покращити наші позиції: судову реформу, антиолігархічний закон, доступ до державних послуг взагалі без контакту з чиновниками через "Дію".

"Якщо все це стало компонентом зниження позицій України, то це може викликати лише щире здивування", — підсумував радник Єрмака.

Нагадаємо, що Україна потрапила в топ-25 країн за зростанням зарплат.

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