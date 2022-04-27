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Пошкоджені вогнем гривні: в НБУ пояснили, що робити з такими банкнотами

Пошкоджені вогнем гривні: в НБУ пояснили, що робити з такими банкнотами

В Нацбанку повідомили, куди звертатись за обміном, що для цього необхідно зробити та яку суму відшкодують.

Національний банк України повідомив, що значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу абощо можна віддати на дослідження для відшкодування збитків.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Для цього необхідно звернутись до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.

Однак НБУ попепреджає, що спершу варто зателефонувати у відповідний регіональний підрозділ грошового обігу та дізнатися, чи працює підрозділ у вашому місті найближчими днями.

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Якщо у вашому регіоні немає підрозділу грошового обігу Національного банку України, необхідно звертатися до уповноважених банків (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен банк, ПУМБ).

Разом із пошкодженими банкнотами необхідно надати довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності) або зазначити в заяві ситуацію, унаслідок якої було пошкодження банкнот.

Не рекомендується самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їхнього склеювання (спікання).

"Уповноважені банки не обстежують значно пошкоджені банкноти, а пакують їх із максимальним збереженням цілісності та передають як сумнівні для проведення досліджень до Національного банку України разом із заявою пред’явника, довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження та довідкою про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності)", - йдеться у повідомленні.

Клієнтам відшкодовується сума грошових знаків національної валюти, які виявлені фахівцями НБУ з цілісної групи пошкоджених банкнот, з втраченими внаслідок пожежі платіжними ознаками, але без ознак підроблення.

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