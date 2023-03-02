Посол Австрії в Україні, який закликав силовиків не блокувати роботу ККПК, особисто відвідав підприємство

На підприємство прибуло також керівництво (директор Тимур Соколов та його заступник Іво Валчев) австрійського Pulp Mill Holding, до якого входить ККПК, інформує сайт комбінату.

Посол Австрії Арад Бенкьо зазначив, що ККПК отримує суттєву підтримку у вигляді австрійських інвестицій. Pulp Mill Holding інвестував у комбінат понад 360 млн євро. Саме тому австрійській стороні важливо розуміти, які умови створені в Україні для роботи підприємства.

«Київський КПК має австрійських інвесторів. Я хотів переконатися, що 3,5 тис. працівників підприємств Pulp Mill Holding в Україні мають роботу. Україна зараз бореться з російським агресором, і дуже важливо допомогти їй всіма можливими способами. Суттєва підтримка надається у вигляді інвестицій. Тому треба розуміти, в яких умовах працює австрійський бізнес в Україні та як зробити так, щоб залучити більше інвестицій для створення робочих місць, які сьогодні вкрай необхідні в країні», - сказав він.

Арад Бенкьо отримав приємне враження про асортимент та якість продукції підприємства, а також про промислові масштаби виробництва, адже продукція комбінату займає найбільшу долю ринку серед виробників целюлозно-паперової галузі.

Visiting an Austrian investment in Obukhiv, the Kyiv Cardboard and Paper Mill which employs over 3.000 people in #Ukraine. Many sanitary and household goods are produced here, incl. the well known brand Obukhiv 65 toilet paper.

pic.twitter.com/IMIbhFbLIy — Arad Benkö (@AradBenkoe) March 1, 2023

Напередодні, Арад Бенкьо особисто закликав правоохоронні органи України до виважених та пропорційних заходів стосовно об’єкта австрійських інвестицій. Він наголошував на важливості недопущення блокування роботи Київського картонно-паперового комбінату (ККПК), тим паче коли будь-які підозри силовиків на адресу підприємства - не доведені.

Таку заяву посол Австрії в України зробив реагуючи на публічні коментарі Офісу генпрокурора України та арешт корпоративних прав комбінату через нібито податкові порушення. ККПК тоді запевнив, що не має жодного судового рішення, яке б підтверджувало озвучені ОГП звинувачення. Необґрунтованість запобіжних заходів силовиків на комбінаті розцінили як спробу тиску. А посольство Австрії пообіцяло уважно слідкувати за розвитком ситуації.

Зауважимо, що австрійський Pulp Mill Holding, до якого входить ККПК, працює в Україні з 2000 року і за цей час інвестував в Україну кілька сотень мільйонів євро. Підприємства ж холдингу за останні 5 років сплатили в Україні податків на суму 4,3 млрд грн.

За час війни в Україні, ККПК не тільки не зупинив свою роботу, але й узяв на себе низку соціальних зобов’язань. Саме тому комбінат визнали незламним бізнесом, інформаційні ролики про які агенція Brand Booster запускає в ефірі національних українських каналів.