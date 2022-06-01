Посол ЄС розповів, скільки коштів потрібно на відновлення України і як відбуватиметься відбудова після війни

Посол ЄС розповів, скільки коштів потрібно на відновлення України і як відбуватиметься відбудова після війни

На відновлення України від війни потрібно буде виділити сотні мільярдів євро або доларів.

Також він підтримав ініціативу президента України Володимира Зеленського про те, що відновлювати зруйновані міста та регіони може конкретна держава або навіть приватні компанії.

Про це 1 червня голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас сказав під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ", пише "Інтерфакс Україна".

Він зазначив, що українська влада працює над планом відновлення України. На це знадобляться сотні мільярдів доларів або євро.

"Дискусії з боку ваших міжнародних партнерів тільки розпочалися: як зібрати ці кошти, як керувати ними у співпраці з Україною. Звісно, має бути сильна участь з боку України. Ніхто не хоче й не може вирішувати краще за вас, на що саме будуть необхідні ці гроші", - сказав Маасікас.

Він наголосив, що підтримує ідею Зеленського про партнерство, що уряд чи муніципалітет чи навіть велика компанія з боку міжнародних партнерів зможе зробити внесок в український фонд із конкретною метою реконструкції конкретного муніципалітету чи міста.

Нагадаємо, у Кремлі видали чергову маячню про приєднання до Росії окупованих українських територій.

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