Поспішіть, або гроші "згорять": українцям нагадали про дедлайни на кешбек від держави

Національник кешбек

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Українці матимуть додатковий місяць, щоб використати кошти, накопичені на картках «Національного кешбеку». Невитрачені гроші повернуть до державного бюджету лише після 31 липня 2026 року.

Відповідні зміни до урядових постанов ініціювало Міністерство економіки.

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Кешбек за квітень почнуть виплачувати з 3 липня. Разом із ним українцям зарахують компенсацію за пальне, яка діяла з 20 березня до 31 травня як тимчасовий антикризовий захід через різке зростання світових цін.

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Максимальний розмір компенсації за пальне у квітні становив 1000 гривень.

Продовження терміну стосується як квітневої виплати, так і всіх коштів, які раніше накопичилися на картках програми. У Мінекономіки пояснили, що це дасть користувачам достатньо часу для їх використання після фактичного зарахування.

Після 31 липня невикористані кошти повернуть до державного бюджету відповідно до оновленого порядку.

Як працює програма

«Національний кешбек» продовжує діяти у звичному режимі. У програмі налічується понад 5 млн активних користувачів, більш як 2 тисячі виробників і майже 1,5 тисячі продавців.

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Виробники зареєстрували понад 422 тисячі товарів українського виробництва.

Залежно від категорії товару учасникам нараховують компенсацію у розмірі 5% або 15%. Максимальна сума кешбеку становить 3000 гривень на місяць.

Перевірити участь товару в програмі та розмір компенсації можна на порталі «Зроблено в Україні» або за допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія».

На що можна витратити кешбек

Накопичені кошти дозволено використовувати для:

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оплати комунальних і поштових послуг;

придбання продуктів, ліків та медичних виробів українського виробництва;

купівлі книжок та іншої друкованої продукції;

благодійних внесків, зокрема на підтримку Збройних сил України.

Щоб долучитися до програми, покупцеві потрібно відкрити спеціальну картку в одному з банків-учасників, обрати картки для розрахунків, дозволити передачу даних про транзакції та визначити картку для виплат у застосунку «Дія».

Нагадаємо, в Україні хочуть змусити постачальників комунальних послуг платити штрафи за помилки у платіжках. Про це йдеться у законопроєкті №15435, зареєстрованому у Верховній Раді.

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