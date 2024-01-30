Посприяла війна в Україні: торік оборонні компанії США заробили понад $80 млрд – Politico

Оборонні компанії США торік заробили $81 млрд за рахунок військових продажів за кордоном, що на 56% відсотків більше, ніж 2022 року. Укладенню величезних угод посприяло повномасштабне вторгнення Росії до України.

Про це пише видання Politico.

Продажі американської зброї за кордоном торік різко зросли, досягнувши рекордних $238 млрд. Уряд США напряму домовився про продажі на суму $81 млрд доларів. Решта – були прямими продажами оборонних компаній США іноземним державам.

Найбільші покупці зброї в Європі

Найбільші угоди включали продажі ударних і транспортних гелікоптерів і ракет дальнього радіусу дії Польщі та Німеччині на суму близько $30 млрд, оскільки НАТО поспішає накопичувати найсучаснішу зброю.

Так, Польща, яка зараз намагається розширити свою армію, зробила одні з найбільших закупівель. Варшава купила гелікоптери Apache на $12 млрд, а також заплатила $10 млрд за ракетні системи (HIMARS) і $3,75 млрд за танки M1A1 Abrams.

Чехія уклала угоду на літаки F-35 і боєприпаси на суму $5,6 млрд. Болгарія замовляє броньовані машини Stryker на суму $1,5 млрд, а Норвегія купує вертольоти MH-60R Multi-Mission на $1 млрд.

Джо Байден та інші офіційні особи наголошували, що допомога США Києву підтримує робочі місця в Америці через виробництво зброї, що додатково підкріплюється переозброєнням інших європейських союзників, які спустошили свої запаси, щоб підтримати Україну.

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США користуються моментом у Європі та Азії

Ці продажі відбуваються на тлі війни Росії проти України, адже є побоювання щодо планів Москви напасти на інші країни.

Адміністрація президента Джо Байдена працює над тим, щоб скористатися моментом у Європі та Азії, – відмовити країни від імпорту російської зброї та збільшити внутрішнє виробництво оборонної промисловості.

"Російська оборонна промисловість продовжує зазнавати невдачі", − заявила очільниця Управління регіональної безпеки та передачі зброї Державного департаменту Міра Резнік у коментарі Politico.

Вона підкреслила, що російським виробникам зброї "відмовляють у ресурсах, які надходять від експорту", наприклад у готівці.

Росія втрачає позиції ключового експортера

Протягом десятиліть Росія була другим за величиною експортером зброї після США, а її головними клієнтами були Індія, Китай і Єгипет. Але її оборонно-промисловий потенціал вичерпується через війну в Україні, і роль РФ як головного світового постачальника зброї під загрозою, йдеться у минулорічному звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"Ми бачимо, що оскільки російська оборонна промисловість позбавлена ресурсів, які надходять від експорту, це сприяє стратегічному провалу Росії на полі бою", - сказала Резнік.

Минулого року США уклали важливу угоду з Індією – договір на суму $1,8 млрд, згідно з якою General Electric вироблятиме двигуни в Індії – у той час як Нью-Делі намагається дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — Росії.

"Ми бачимо на "Глобальному півдні" реальні жорсткі рішення партнерів щодо відмови від російського обладнання. Ми хотіли б бачити більше від Індії щодо цього, і ми продовжуємо працювати та досліджувати різні можливості торгівлі з Індією", - додала Резнік.

"Загальна сума надходжень від продажу зброї за 2023 фінансовий рік є найвищою від 2020 року, коли колишній президент США Дональд Трамп публічно грав роль головного продавця військової техніки США", - пише Politico.

Вашингтон також має намір підштовхнути Аргентину купити вживані винищувачі F-16 замість китайських JF-17.

Тим часом, оскільки США працюють над підтримкою своїх союзників на Тайвані проти постійних загроз з боку Китаю, на острові все ще залишається зброя США на $19 млрд.

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Нагадаємо, Пентагон та НАТО обговорили критичне збільшення оборонного виробництва для потреб України.

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