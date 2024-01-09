Постачальник насосного та енергетичного обладнання в Україні

ТОВ «Емерем Технік» – лідер на ринку промислової техніки високої якості. Компанія не лише займається продажем промислового обладнання та агрегатів, а й має злагоджену команду професіоналів, які займаються підбором, встановленням, а також виконує пусконалагоджувальні роботи.

Висококваліфіковані фахівці вам допоможуть вибрати необхідну техніку, а також розрахують енергоефективність обладнання та термін його окупності.

Укладені багаторічні контракти з виробниками на постачання обладнання дозволяють компанії встановлювати доступні ціни за техніку високої якості. Також спеціалісти підприємства вкурсі всіх новинок, що вийшли на ринок, та інноваційних технологій на ринок промислового обладнання.

Компанія Емерем Технік є офіційним представником понад 15 світових виробників. Клієнти компанії з різних країн, України, Молдови, Грузії, Вірменії із задоволенням користуються багато років придбаним обладнанням.

Асортимент компанії досить різноманітний та включає:

* промислові насоси;

* дизельні електростанції;

* промислове насосне обладнання;

* вакуумні водокільцеві насоси;

* гвинтові насоси;

* шестерні насоси;

* гігієнічні відцентрові насоси;

* кулачкові насоси;

* дозуючі насоси та системи;

* імпелерні насоси;

* мембранні насоси;

* насоси з магнітною муфтою;

* перистальтичні насоси;

* промислові відцентрові насоси;

* мотопомпи та дощувальні машини;

* дизельні генератори;

* системи змішування;

* аграрні дрони.

Вся техніка перевірена та якісна. Модельний ряд постійно оновлюється новинками, про які регулярно є інформація на сайті.

Чому слід обрати Емерем Технік?

Емерем Технік вже два роки здійснює свою діяльність на ринку промислового обладнання. Фахівці компанії мають дуже великий досвід у сфері постачання, постійно розвиваються, ознайомлюються з новими технологіями та особливостями сучасної техніки. Основні переваги компанії:

* широкий асортимент продукції, що постійно поповнюється;

* доступні ціни;

* програми лояльності для постійних клієнтів;

* надання професійних консультацій;

* надання якісного та швидкого сервісу;

* забезпечення необхідними запчастинами;

* виконання у точності договірних зобов'язань.

Місією компанії є надання клієнту ефективного та доступного за вартістю товару за доступними цінами. Спеціалісти також чудово розуміють, що через простої обладнання у разі поломки втрачається частина прибутку. Тому сервісний центр компанії завжди до ваших послуг, а професіонали зроблять все можливе, щоб ваша техніка працювала безперебійно. Більш детально на сайті компанії: https://emerem.com.ua/