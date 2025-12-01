Постачальники оприлюднили ціни на газ у грудні: скільки доведеться заплатити

Газ / © УНІАН

Реклама

Від грудня 2025 року на ринку газу для побутових споживачів буде на одного постачальника менше. ТОВ «Енерджі Трейд Груп» припиняє надання послуг населенню, оскільки не продовжило договір купівлі-продажу природного газу з ГК «Нафтогаз Трейдинг».

Про це повідомляє «ГазПравда».

Зазначається, що клієнти компанії вже зараз можуть обрати нового постачальника. Якщо цього не зробити, то газ тимчасово, протягом 60 днів, забезпечуватиме постачальник ГК «Нафтогаз України». Після закінчення цього терміну без укладеного нового договору газопостачання буде припинено.

Реклама

Річні тарифи залишилися без змін і коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Місячні тарифи в грудні знизяться і становитимуть від 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

Базовими для споживачів залишаються річні тарифи. Переважна більшість українських домогосподарств (98%, понад 12 млн сімей) отримує газ від «Нафтогазу». Його річний тариф, який діятиме щонайменше до квітня 2026 року, становить 7,96 грн за кубометр.

Нагадаємо, у червні 2025 року частина громадян отримали третю квитанцію за природний газ — за його технічне обслуговування.

Така платіжка надсилається раз на три або п’ять років — залежно від віку будинку і стану газового обладнання:

Реклама