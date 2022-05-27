Постачання палива і економічна ситуація: Зеленський провів нараду з Кабміном (фото)

Президент України Володимир Зеленський 27 травня провів робочу нараду з Кабінетом міністрів.

Представники влади обговорювали економічну ситуацію, проблеми аграріїв зі збору урожаю та проблеми із постачанням пального.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Міністри розповіли про кроки, які здійснюються для задоволення попиту на пальне та створення запасів.

"Володимира Зеленського поінформували про те, що зроблено та що заплановано зробити стосовно обліку зруйнованого майна з метою залучення коштів донорів та конфіскованих активів Російської Федерації, а також про дані щодо заморожених коштів РФ в усіх країнах світу. Окрему увагу було приділено підготовці програми повернення до України тимчасово переміщених громадян, зокрема створенню для них робочих місць. Було наголошено, що держава має невідкладно повертати своїх громадян", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс президента України

Влада також обговорила організацію роботи влади щодо тимчасово окупованих територій України.

"Серед важливих питань зустрічі президента з урядовцями було й завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії, а також перспективи й пропозиції стосовно організації навчального процесу в країні з 1 вересня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знайшов вихід із паливної кризи. Урядовці ухвалили проєкт постанови щодо здійснення публічних закупівель нафтопродуктів в умовах воєнного стану.

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