Постраждалі від війни українські фермери можуть отримати насіння для посівної: деталі

Фермерам вже роздали насіння озимого ріпаку. Також вони можуть отримати насіння кукурудзи та соняшника для весняної посівної.

Постраждалі від війни українські фермери отримали насіння ріпаку від Фонда Баффета за сприяння Соrteva Agriscience.

Малі українські сільгоспвиробники з територій, що постраждали від війни, отримали близько 8000 посівних одиниць озимого ріпаку.

Насіння отримали понад 400 фермерських господарств в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Це дозволило засіяти додатково понад 30 тисяч га ріпаком озимим, що позитивно вплине на рівень життя місцевого населення та сприятиме зміцненню внутрішньої та глобальної продовольчої безпеки.

Також у компанії допоможуть фермерам підготуватися до весняної посівної 2024 року. Для цього їм передають насіння кукурудзи та соняшнику. В програмі можуть взяти участь фермери, які знаходяться в визначених регіонах та обробляють до 500 га площі під кукурудзою або соняшником.

Фермери, які замовлять не менше 5 одиниць насіння Pioneer, зможуть отримати таку ж кількість додаткових одиниць насіння за символічною ціною 1 грн без ПДВ. Щоб подати заявку на участь, фермери можуть звернутися до торгового представника компанії у своєму регіоні або заповнити форму на сайті програми.

Раніше повідомлялося, що американський бізнес буде підтримувати фермерів в Україні.

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