Міністр оборони України Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що зміцнення оборонної промисловості України напряму підсилює здатність Євросоюзу протидіяти агресії та підтримувати стабільність на європейському континенті.

«Ухвалення Радою ЄС Європейської програми оборонної промисловості, з якою 300 мільйонів євро виділено на Інструмент підтримки України, — це більше, ніж політичне рішення. Це стратегічна інвестиція в довгострокову безпеку Європи. Зміцнюючи оборонну промисловість України, Європа посилює власну здатність стримувати агресію та захищати стабільність на континенті», — написав він у соцмережі Х.

Шмигаль підкреслив, що Україна готова розвивати промислову співпрацю та прагне стати повноцінним елементом стійкої та безпечної європейської оборонної екосистеми.

«Я глибоко вдячний @vonderleyen, @KubiliusA та всім нашим європейським партнерам за цей рішучий крок, який зміцнює нашу спільну архітектуру безпеки», — додав міністр.

