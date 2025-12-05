Посилки з-за кордону: коли українцям доведеться платити податок

На посилки з-за кордону накладатимуть податок

Запровадження оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро вирівняє негативні тенденції на ринку. Однак треба визначитись з кінцевим варіантом, а також буде перехідний період, щоб підготуватися і перелаштуватися.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в публічному інтерв’ю виданню «Лівий берег».

«Є питання щодо оподаткування міжнародних посилок. Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться до України, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні є іноді недружньою до України. Мало того, більшість операторів, які завозять легально і продають свої продукти, виявилися неконкурентноспроможними через те, що в нас засилля імпортної продукції. І це суттєво впливає на платіжний баланс України», — пояснив він.

Міністр також запевний, що нововведення не будуть запроваджувати від 1 січня 2026, потрібен час.

«Ми будемо запроваджувати європейську практику оподаткування — на етапі купівлі в магазині, коли фізична особа, яка купує, платить податок одразу при купівлі», — додав він.

Нагадаємо, Національний банк України вважає за доцільне запровадити оподаткування посилок вартістю до 150 євро та іншого непріоритетного імпорту, зокрема електромобілів і предметів розкоші.

Від 1 липня 2019 року в Україні неоподатковуваний ліміт поштових посилок був зменшений зі 150 до 100 євро. Передбачалося оподаткування посилок, сума яких перевищувала 100 євро. Але якщо товар коштував, наприклад, 130 євро, то на 30 євро нараховувався ввізний податок (3 євро) та ПДВ (6 євро).

У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону до 150 євро. Оподатковується лише частина вартості, що перевищує ліміт. Якщо товари коштують 170 євро — ПДВ (20%) сплачується 20 євро.