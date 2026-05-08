Посилки з-за кордону здорожчають: Рада готується скасувати ліміт у 150 євро

Кожна придбана закордоном посилка може стати дорожчою на 20%. Верховна Рада готується скасувати пільговий ліміт у 150 євро, змушуючи глобальні платформи на кшталт Amazon та eBay автоматично додавати податок до вартості кожного замовлення.

Це передбачає пакет законопроєктів № 15112-Д та № 12360, пише «Судово-юридична газета».

Профільний комітет Верховної Ради 6 травня рекомендував нардепам підтримати законопроєкти №15112-Д та №12360, які передбачають нові правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні онлайн-платформи. У межах гармонізації з нормами ЄС Україна планує передати функцію адміністрування ПДВ закордонним маркетплейсам та запровадити автоматичний обмін інформацією про продажі.

ПДВ на посилки з іноземних маркетплейсів

Документ №15112-Д вводить до Податкового кодексу поняття «особи, яка здійснює діяльність згідно з правилами дистанційного продажу товарів». Йдеться про підприємства електронного інтерфейсу — маркетплейси на кшталт Amazon, eBay, Etsy, а також їхніх посередників. Саме ці компанії мають стати основними учасниками процесу оподаткування.

Оператори платформ-нерезидентів повинні будуть вести детальний облік дистанційних продажів відповідно до вимог Митного кодексу.

Окремо пропонується змінити підхід до оподаткування імпортних товарів, придбаних через електронні платформи. ПДВ планують нараховувати на всі такі товари незалежно від вартості — раніше безподатковий ліміт становив 150 євро.

Нарахування та сплату ПДВ хочуть покласти безпосередньо на маркетплейси, а не на покупців. Якщо платформа є нерезидентом, вона повинна буде визначити уповноваженого представника в Україні для взаємодії з податковими органами.

Для споживачів процедура купівлі фактично не зміниться: 20% ПДВ автоматично додаватиметься до вартості товару на платформі, а механізм отримання посилок залишиться таким самим.

Водночас залишаються чинними винятки для некомерційних відправлень: посилки від фізичних осіб фізичним особам вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться за умови, що вони не мають комерційного характеру та не містять заборонених до пересилання товарів.

Законопроєкт №12360 також доповнили митними механізмами — порядком обліку маркетплейсів, умовами надання фінансових гарантій та правилами декларування. Крім того, передбачено перехідний період: упродовж першого року роботи системи адміністративна відповідальність за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ застосовуватися не буде.

Українці не зможуть приховати доходи від продажів на закордонних маркетплейсах

Окремо Україна готується до впровадження стандартів DAC7 та DPI, які передбачені законопроєктом №15111-Д. Йдеться про автоматичний обмін інформацією щодо продавців на цифрових платформах.

Під нові правила потрапляють як ФОПи, так і фізичні особи без реєстрації, які продають товари через Etsy, eBay та європейські підрозділи Amazon. Європейські платформи будуть зобов’язані збирати інформацію про продавців-резидентів третіх країн, зокрема України, та передавати її своїм податковим органам, а ті — ДПС України.

Etsy (Ірландія) та eBay (Німеччина) як резиденти ЄС підпадають під вимоги Директиви DAC7 і автоматично передаватимуть дані про українських продавців.

Хоча основна платформа Amazon.com працює в межах системи FATCA, європейські підрозділи компанії — Amazon.de та Amazon.fr — також підпадають під дію DAC7 і повинні будуть надавати дані про українських резидентів.

У результаті впровадження поняття «підприємства електронного інтерфейсу» та механізмів автоматичного обміну даними DAC7 стане практично неможливо приховувати доходи від продажів на закордонних маркетплейсах.

Зареєстровані підприємці можуть і надалі працювати через Etsy та подібні сервіси, посилаючись на лист Міністерства фінансів від 27 квітня 2026 щодо законності утримання комісій. Водночас продавцям без офіційної реєстрації варто легалізувати діяльність, адже інформація про їхні доходи невдовзі автоматично надходитиме до ДПС із країн ЄС.

Покупцям же слід враховувати, що ПДВ на товари вартістю до 150 євро тепер адмініструватиметься маркетплейсом, що позначиться на кінцевій ціні під час оформлення замовлення.

Кабмін затвердив законопроєкти про податки та посилки

Нагадаємо, в кінці березня Кабмін підтримав законопроєкти, що від 2027 року запроваджують автоматичний обмін даними про доходи користувачів цифрових платформ (Airbnb, Uber, Bolt тощо) за стандартами ЄС. Для фізосіб, які надають послуги чи оренду через такі сервіси, встановлюється пільгова ставка ПДФО 5% замість 18%, якщо вони не є ФОПами, працюють без найманих працівників та мають річний дохід до 7,2 млн грн. Податки за них сплачуватиме сама платформа.

Також від 2027 року скасовується ліміт на безмитне ввезення посилок: ПДВ нараховуватиметься на всі товари від 0 євро, за винятком подарунків до 45 євро. Податок включатимуть у ціну безпосередньо на маркетплейсах.

Зауважимо, щоб ці зміни набули чинності, законопроєкти має ще підтримати парламент та підписати президент.

