"Потенційна катастрофа": фінансовий холдинг JPMorgan готується до можливого дефолту США

У межах підготовки до ймовірного дефолту першої економіки світу JPMorgan переглядає контракти зі своїми клієнтами.

У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу, пише видання Business Insider.

За словами спікера, вже втретє борг США наближається до свого ліміту. Схожі ситуації виникали у 2011 та 2017 роках. Раніше, коли питання опинялося у центрі уваги, все вдавалося виправити. Джеймі Дімон наголосив, що "Штати ніколи не повинні навіть наближатися до цієї лінії".

Ліміт американського держборгу становить 28,4 трлн доларів. Проте фактично реальний борг уже перетнув цю межу, підскочивши до 28,43 трлн доларів. Конгрес має ухвалити остаточне рішення щодо ліміту державного боргу до 18 жовтня. У Міністерстві фінансів США наголосили: якщо конгресмени не зможуть досягти консенсусу, то Федеральний резерв розгляне опцію з застосування надзвичайних заходів.

JPMorgan Chase - американський фінансовий холдинг, що утворився в результаті злиття кількох великих американських банків. Холдинг входить до "великої четвірки" банків США, поряд з Bank of America, Citigroup і Wells Fargo. Основними напрямками діяльності є інвестиційний банкінг, фінансові послуги приватним особам і малому бізнесу, комерційний банкінг, проведення фінансових транзакцій і управління активами.

Нагадаємо, Україна та США уклали додаткову угоду на 9 млн доларів. Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

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