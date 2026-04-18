Поточна світова криза буде гіршою за попередні — МВФ окреслив сценарії
Удар по економіці, спричинений блокуванням Ормузької протоки, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює як один із найвідчутніших упродовж десятиліть.
Міжнародний валютний фонд порівняв теперішню енергетичну кризу з подіями 1973-74 років, коли упродовж кількох місяців вартість бареля нафти зросла з $3 до $11, що спричинило глобальну інфляцію та економічну кризу.
Головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Гурінш презентував звіт Фонду під час «Весняних зустрічей МВФ і Світового банку».
«Я б сказав, що ми перебуваємо десь посередині між еталонним і несприятливим сценаріями. І, звісно, з кожним днем, що минає, і кожним днем, коли ми маємо більше збоїв у енергетиці, ми дрейфуємо ближче до несприятливого сценарію», — сказав Гурінша.
Зазначається, що особливість теперішньої кризи в тому, що вона стала черговою ланкою у серії криз, кожна з яких підсилює наслідки попередньої.
Серед негативних факторів, які погіршують ситуацію в економіці, у звіті згадуються: геополітичне напруження (йдеться про війни), зростання державних боргів, торговельні суперечки, ризики, повʼязані з упровадженням штучного інтелекту.
У звіті МВФ описано три ймовірні сценарії розвитку подій залежно від тривалості війни на Близькому Сході.
Відповідно до оптимістичного сценарію середньорічна ціна нафти у поточному році становитиме $82 за барель. Але він можливий, якщо війна триватиме лише ще кілька тижнів. Світова інфляції за цим сценарієм — 4,4%.
Якщо війна триватиме до кінця року, середньорічна ціна підніметься до $100. Рівень інфляції, відповідно, зросте до 5,4%.
Найгірший сценарій передбачає, що бойові дії та перебої з постачанням енергоносіїв з країн Перської затоки триватимуть і 2027 року. І тоді вже нафта буде по $126, а інфляція в найближчі два роки перевищить 6% в середньому по світу.
Наслідки відчують жителі і багатих, і бідних країн по всьому світу. Найуразливіші бідні країни, що імпортують енергоносії, у яких і без цієї війни проблем в економіці вистачало.
Раніше повідомлялося, що очільниця МВФ Крісталіна Георгієва прогнозує важкий квітень для світової економіки через війну в Ірані.