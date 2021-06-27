Потрібно буде 35 років стажу, щоб вийти у 60: Лазебна розповіла про пенсії від 2028-го

Потрібно буде 35 років стажу, щоб вийти у 60: Лазебна розповіла про пенсії від 2028-го

Очільниця Мінсоцполітики наголосила на перевагах накопичувальної пенсійної системи.

У 2028 році для того, щоб піти на пенсію в 60 років, потрібно буде мати 35 років стажу.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує Радіо Свобода.

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Проте у разі запровадження накопичувальної пенсійної системи, людина зможе вийти на пенсію у 60 років без будь-яких умов, розраховуючи лише на власний накопичувальний рахунок.

"Коли в тебе буде вік 60 років, у тебе повинен бути стаж 35 років. У 2028 році це буде така норма – 35 років стажу, якщо ти хочеш піти в 60. А коли в тебе була би накопичувальна, то у 60 років приходить твій пенсійний вік, ти можеш розраховувати на свій власний накопичувальний рахунок", — пояснила Лазебна.

Очільниця Мінсоцполітики розповіла, що наразі у Верховній Раді зареєстровані кілька законопроєктів із упровадження накопичувальної системи.

Нагадаємо, що в Україні до кінця 2021 року тричі перерахують пенсійні виплати.

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