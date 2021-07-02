Потрібно дати Вітренку можливість працювати, попереду - опалювальний сезон - енергоексперт

Леонід Уніговський підкреслив, що вирішити виниклий у зв'язку з приписами НАЗК конфлікт може уряд.

Кризу, яка розгойдує компанію "Нафтогаз України" у зв'язку з приписами НАЗК і його голови Новікова, потрібно зупинити, розуміючи, що скоро країна увійде в опалювальний сезон, пройти який вона зможе без проблем лише за умови стабільної роботи НАК "Нафтогаз України".

Про це розповів гендиректор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський, пишуть "Українські новини".

"Те, що відбувається зараз, - держкомпанію трясе. А люди перестали працювати і розділилися на два табори – одні за одних, інші за інших. Такого не повинно бути в такій компанії, адже скоро опалювальний сезон. Газ України-один з важливих елементів стратегії енергобезпеки країни, і уряд, президент не повинні допускати такої вакханалії, що зараз там є", - зазначив Уніговський.

За його словами, ніякого конфлікту інтересів у тому, що колишній т. в. О. міністра енергетики став головою правління "Нафтогазу", немає.

"Я не юрист, але я не бачу конфлікту інтересів у знаходженні Юрія Вітренка на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України". Так, написав він на посаді т.в.о. міністра, що незадоволений роботою наглядової ради НАКу. Так і я незадоволений їх роботою. Зараз потрібно зупинитися і встановити статус кво, працювати, можливо, повернутися до всіх цих питань у березні-квітні наступного року. За цей час, може бути, буде прийнятий новий закон про наглядові ради, кілька проектів є в парламенті. У березні-квітні можемо вийти на узгоджені і юридично бездоганні питання. На місці Новікова я б розумів, що він рубає дерево, що може завалитися. Я говорю про роботу компанії. Не той час, коли це можна робити", - зазначив експерт.

Леонід Уніговський підкреслив, що вирішити виниклий у зв'язку з приписами НАЗК конфлікт може уряд.

"Якщо вистачить рішучості і волі звільнити наглядову раду, уряд може це зробити. Але, скоріше, зараз треба вести мову про те, що зараз сторони зупиняються і домовляються, даючи Юрію Вітренко можливість працювати", - пояснив Уніговський.

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