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Потрібно негайно переглянути питання прайс-кепів для посилення енергоімпорту – депутат

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Потрібно негайно переглянути питання прайс-кепів для посилення енергоімпорту – депутат

Фото з відкритих джерел

Україна має можливості збільшити імпорт електроенергії з Європи, але для цього потрібні зміни в регулюванні ринку.

Про це заявив голова підкомітету з питань енергозбереження і енергоефективності комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.  

 За словами Нагорняка, наразі Україна імпортує лише незначну кількість електроенергії з Європи - всього 400 МВт. Головною перешкодою є встановлений регулятором верхній прайс-кеп.  

"Регулятором встановлений верхній прайс-кеп, який на сьогоднішній день нижчий ніж ціна в Європі. І електроенергія з Європи до нас не заходити", - пояснив Нагорняк.  

Він також запропонував тимчасово зняти прайс-кепи, що дозволить залучити додаткову електроенергію і зменшити кількість годин відключень у домівках українців.  

Раніше Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики зазначив, що імпорт електроенергії в Україну ускладнюється через цінову ситуацію на європейських ринках та внутрішні регуляторні обмеження.

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