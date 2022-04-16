"Потрібно відновлювати економіку по максимуму": Зеленський розповів, що 4/5 підприємств повернулися до роботи

"Потрібно відновлювати економіку по максимуму": Зеленський розповів, що 4/5 підприємств повернулися до роботи

Зеленський подякував усім, хто долучається до відновлення економіки у воєнний час.

Президент України Володимир Зеленський 15 квітня провів нараду з урядовцями. Ключова тема - це розв'язання нагальних економічних питань, які виникли за час воєнного стану.

Про це голова держави розповів у новому відеозверненні у ніч проти 16 квітня.

Також, за словами Зеленського, незважаючи на воєнний стан, фіксуються хороші показники у сфері торгівлі та послуг.

"Відзначено, що чотири з п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території. Зокрема, це стосується й підприємств важкої промисловості. Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники у сфері торгівлі та послуг. І це все – також виконання національного завдання з прискорення миру", - розповів український президент.

Очільник України подякував усім, хто долучається до відновлення економіки у воєнний час. Він наголосив, що потрібно відновлювати економіку по максимуму, щоб жити далі.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 51-го дня війни

"Тому я вдячний кожному й кожній, хто зберігає робочі місця, хто працевлаштовує наших людей, хто допомагає бізнесу адаптуватися до цих складних умов і дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити. Хай там як, але в усіх містах і усіх громадах, де немає присутності окупантів і бойових дій, потрібно відновлювати економіку по максимуму", - висловив вдячність українцям.

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