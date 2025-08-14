Потрійний стаж для призначення пенсії: хто з українців може його отримати

Для оформлення пенсії з потрійним стажем необхідно подати документи до Пенсійного фонду / © Pixabay

В Україні окремі категорії громадян мають право на зарахування страхового стажу у потрійному розмірі — це дозволяє швидше досягти необхідного стажу для призначення пенсії, особливо у випадках дострокового виходу на пенсію.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, один місяць служби або роботи в особливих умовах може бути зарахований як три, що суттєво впливає на пенсійні перспективи.

Хто має право на потрійний стаж

Право на потрійний стаж мають, зокрема, учасники бойових дій, які проходили службу в зоні активних бойових дій. Для них один місяць служби прирівнюється до трьох місяців страхового стажу. Також на таке нарахування можуть претендувати депортовані особи, які працювали на спецпоселеннях до 1 січня 2004 року, а також окремі працівники, зайняті на роботах із підвищеним ризиком, згідно з визначеними списками.

Потрійний стаж не означає збільшення розміру пенсії, але дозволяє швидше накопичити необхідну кількість років страхового стажу. Наприклад, чоловіки можуть вийти на пенсію від 55 років за наявності 25 років стажу, а жінки — від 50 років за 20 років стажу.

Як зараховують потрійний стаж

Для оформлення пенсії із зарахуванням потрійного стажу учаснику бойових дій потрібно подати оригінали документів до Пенсійного фонду:

паспорт

реєстраційний номер облікової картки платника податків

посвідчення учасника бойових дій

довідку про службу у зоні бойових дій

трудову книжку або документи про стаж (документи про проходження військової служби)

довідки про заробітну плату чи грошове забезпечення (у разі відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб)

фото для отримання пенсійного посвідчення

Заяву про призначення пенсії учаснику бойових дій можна подати особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або за допомогою вебпорталу ПФУ.

Раніше ми повідомляли, щоб перевірити свій страховий стаж онлайн, найкраще скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільним застосунком «Пенсійний фонд». Також можна отримати довідку про страховий стаж через застосунок «Дія».