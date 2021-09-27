Потужний землетрус на Криті: зруйновано будівлі та храми, у кам'яних пастках опинилися люди

Потужний землетрус на Криті: зруйновано будівлі та храми, у кам'яних пастках опинилися люди

За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи тривали кілька хвилин.

У Греції на острові Крит сьогодні, 27 вересня, стався землетрус, силою близько 6 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр перебував за 78 кілометрів від міста Іракліон.

Про це повідомляє Kathimerini.

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За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися по всій території острова.

За попередніми оцінками, сила землетрусу склала 5,8 бала, епіцентр перебував за 78 кілометрів від міста Іракліон.

Мер району Маноліс Фраггакіс повідомив, що сталися значні руйнування будівель, храмів і інфраструктури. У пожежну частину надійшли повідомлення, що двоє людей опинилися в пастці зруйнованих будівель.

Нагадаємо:

Підземні поштовхи, епіцентр яких був на Тернопільщині, на світанку в четвер, 23 вересня, зафіксував головний центр спеціального контролю. Землетрус відчували у радіусі майже 100 км мешканці щонайменше чотирьох областей.

на світанку в четвер, 23 вересня, зафіксував головний центр спеціального контролю. Землетрус відчували у радіусі майже 100 км мешканці щонайменше чотирьох областей. Потужний землетрус магнітудою майже 6 балів сколихнув і південь Австралії. Найбільше його відчули жителі Мельбурна – у місті пошкоджені десятки будинків. Вулиці вкриті уламками, шматками цегли та битим склом. Втім про серйозні руйнування не повідомляють і за попередніми даними, постраждалих немає.

Новини України: мешканці чотирьох західних областей відчули поштовхи землетрусу

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