Потужний землетрус на Криті: зруйновано будівлі та храми, у кам'яних пастках опинилися люди

За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи тривали кілька хвилин.
У Греції на острові Крит сьогодні, 27 вересня, стався землетрус, силою близько 6 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр перебував за 78 кілометрів від міста Іракліон.
Про це повідомляє Kathimerini.
За словами місцевих мешканців, підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися по всій території острова.
За попередніми оцінками, сила землетрусу склала 5,8 бала, епіцентр перебував за 78 кілометрів від міста Іракліон.
#Greece Scenes of panic as a powerful earthquake of magnitude 6.5 rocks #Heraklion in #Crete. Reports of one casualty #earthquake #disaster #tragedy #devastation #nature #climate #ViralVideo #environment pic.twitter.com/So7ZQ5Xjct— Doregama Viral (@DoregamaViral) September 27, 2021
Мер району Маноліс Фраггакіс повідомив, що сталися значні руйнування будівель, храмів і інфраструктури. У пожежну частину надійшли повідомлення, що двоє людей опинилися в пастці зруйнованих будівель.
Нагадаємо:
- Підземні поштовхи, епіцентр яких був на Тернопільщині, на світанку в четвер, 23 вересня, зафіксував головний центр спеціального контролю. Землетрус відчували у радіусі майже 100 км мешканці щонайменше чотирьох областей.
- Потужний землетрус магнітудою майже 6 балів сколихнув і південь Австралії. Найбільше його відчули жителі Мельбурна – у місті пошкоджені десятки будинків. Вулиці вкриті уламками, шматками цегли та битим склом. Втім про серйозні руйнування не повідомляють і за попередніми даними, постраждалих немає.