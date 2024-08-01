Повербанки не стануть дешевшими: митники роз'яснили деталі нового закону

Повербанки та невеликі зарядні станції не потрапляють під дію нового закону про митницю, а тому вони не коштуватимуть дешевше.

Про це повідомила Державна митна служба України.

У відомстві пояснили, що електричний акумулятор — це хімічне джерело електричного струму багаторазової дії, особливість якого полягає у зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд–розряд) для накопичення електроенергії та автономного електроживлення різних електротехнічних пристроїв і систем.

У повідомленні також сказано, що, згідно з вимогами УКТЗЕД, електричні акумулятори класифікуються в межах товарної позиції 8507. Термін "електричні акумулятори" поширюється на електричні акумулятори, представлені з додатковими компонентами, що сприяють виконанню функції акумулятора зі зберігання та постачання енергією або захищають його від пошкодження, як-от електричні, терморегулятори (наприклад, терморезистори) та пристрої захисту.

"Акумулятори, які складаються з однієї або більше послідовно з'єднаних електрохімічних осередків та електричної схеми для з'єднання осередків між собою, часто звані "акумуляторними батареями", класифікуються в цій товарній позиції незалежно від того, чи входять до їхнього складу допоміжні компоненти, що сприяють функції акумулятора зі зберігання й постачання енергії, чи захищають його від ушкодження, як-от електричні з'єднувачі, терморегулятори (наприклад, терморезистори), електричні схеми та інші. Вони класифікуються в цій товарній позиції, навіть якщо вони призначені для використання з певним пристроєм", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як повідомляється, портативні зарядні пристрої відрізняються технічними характеристиками - ємність, потужність, можливість перетворення струму (постійний у змінний, зміна частоти або напруги тощо).

Через свої експлуатаційні характеристики та безпеку найпоширенішим типом акумуляторів, що використовуються в портативних зарядних пристроях, є літій-іонні. Згідно з вимогами УКТЗЕД такі акумулятори класифікуються в іншій товарній підкатегорії.

"Портативна зарядна станція потужністю 200 ВТ/ємність 151 Вт/год (40800 мАг) і повербанк потужністю 100 Вт і ємністю 40000 мАг не підпадають під дію зазначених законів", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні від 27 липня зарядні станції, генератори та сонячні панелі стануть дешевшими. Так, їх можна буде ввозити до України без податків і зборів.

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