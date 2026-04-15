Україна — активний геополітичний учасник, держава з глибокою історією та унікальною культурою, що перебуває у фокусі серйозного академічного інтересу, і такою, складною, багатовимірною і вартою глибокого розуміння, її багато років досліджують в Ukrainian Research Institute, Harvard University (HURI). Про це на своїй сторінці в мережі Facebook розповів голова НБУ Андрій Пишний.

«Перебуваючи в Бостоні, я познайомився з роботою інституту, зустрівся зі студентами та викладачами. Інститут був створений для поширення знань про Україну в Сполучених Штатах Америки та за кордоном через дослідження та викладання, зокрема в галузі історії, мови та літератури. Згодом місія розширилася та охопила сучасні політичні, соціальні та економічні аспекти», — зазначив Андрій Пишний.

Говорячи про зустріч зі студентами і викладачами інституту, Андрій Пишний зауважив, що йдеться про форматі Q&A: було багато запитань про війну, економіку, стійкість фінансової системи, роль інституцій. «Я побачив глибоке прагнення зануритися в український контекст, а також справжній інтерес до досвіду Національного банку, який не обмежується лише фінансовим сектором. Адже адженда НБУ — це і про культуру та національну саморефлексію», — зазначив Андрій Пишний.

За його словами, модерував зустріч в Українському науковому інституті Гарвардського університету професор Сергій Плохій, який поділяє прагнення НБУ відродити питомо українську назву монети «шаг», що корелює із загальним трендом на повернення власних смислів, відновлення історичної тяглості та утвердження української ідентичності навіть у повсякденних речах.

«HURI є провідним центром міждисциплінарних досліджень про Україну. І, перебуваючи в Гарварді на зустрічах з керівництвом університету та професорським складом, ми обговорювали можливість узагальнення нашого досвіду в академічному навчанні. Маємо вже певні ідеї, тому не відкладатимемо в довгий ящик цю співпрацю», — розповів Андрій Пишний.

Нагадаємо, законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети було внесено до Верховної Ради України 1 жовтня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що голова НБУ Андрій Пишний підтримує ініціативу запровадження шагу замість копійки, адже, за його словами, нині триває війна не лише за територію, не лише за ресурси, але і війна сенсів, а національна валюта — це про атрибут державності, про суверенність, про історичну тяглість.