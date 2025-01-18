Повернення біженців до України може зашкодити країнам Європи – Reuters

Українці, які отримали законні права на проживання та роботу в Європі, посприяли розвитку економіки.

Українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим чинником досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

Про це повідомляє Reuters.

За оцінками Raiffeisen Bank International, економічне зростання в країнах Центральної та Східної Європи минулого 2024 року склало 2,2%, що вище за прогнозований банком у єврозоні показник у 0,8%.

Також читайте США продовжили дію програми захисту для українських біженців

Українці, які отримали законні права на проживання та роботу в Європі, сприяли цій динаміці, завдяки швидкому розширенню виробництва та експорту в регіоні.

За даними Євростату, із 4,3 мільйона людей, які втекли від війни в Україні до ЄС до грудня 2023 року, 22% перебували в Польщі та приблизно 9% у Чехії.

“Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років”, - стверджує голова напрямку Австрії та Центральної та Східної Європи у компанії J. Safra Sarasin Крістіан Петтер.

Втрата цих працівників може спричинити дефіцит робочої сили, що безпосередньо вплине на ринки праці та інфляційні процеси.

Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу, куди після початку війни тікали українські біженці, зацікавлені в тому, щоб вони там залишились та влаштувались на роботу.

Читайте також: