Повернення депозитів компаніям сім'ї Суркісів не скасовує націоналізацію ПриватБанку - адвокат

Адвокат нагадав, що Суркіси виграли не один суд у ПриватБанку.

Виграші в судових інстанціях футбольного клубу "Динамо Київ" і комерційного банку "А-Банк" ніяк не вплинули на націоналізацію ПриватБанку, значить висловлювання "сім'я Суркісів руйнує націоналізацію "ПриватБанку" або "будь-які успіхи Суркісів у судах загрожують націоналізації банку" є нічим іншим як маніпуляцією з боку окремих осіб "ПриватБанку".

Про це в коментарі УНІАН заявив адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

"Футбольний клуб "Динамо Київ" виграв у всіх судових інстанціях в Україні аж до Конституційного Суду і довів, що клуб ніяк не пов'язаний з ПриватБанком. Аналогічний шлях пройшов комерційний банк "А-Банк", який також домігся скасування рішень, які визнавали його пов'язаним з "ПриватБанком". І після всіх рішень "на користь Суркісів" взагалі нічого не сталося з "ПриватБанком", який як був, так і залишається у власності держави", – говорить адвокат.

На думку Алексєєва, подібні маніпуляції спрямовані на відволікання уваги від конкретних злочинів з боку посадових осіб ПриватБанку.

"Тактика тут зрозуміла. Щоб приховати власні прорахунки і порушення, починається потік добірної брехні і маніпуляцій. Хоча потрібно віддати належне, у співробітників ПриватБанку досить непогано виходить "смикати за ниточки" громадської думки", - говорить він.

За словами Алексєєва, в цьому випадку необхідно звертати увагу на конкретні факти, а не сліпо вірити заявам окремих співробітників фінансової установи.

"Дивіться самі, щойно наближається черговий суд за участю сім'ї Суркісів або їхніх компаній, ми постійно чуємо одну і ту ж тезу – "є загроза націоналізації ПриватБанку". Ось тільки дивно, що Суркіси виграли не один суд у ПриватБанку, однак це не спричинило скасування націоналізації ПриватБанку", – підсумовує Ігор Алексєєв.