Повернення ПДВ на пальне від 1 липня: як зростання цін вплине на українських аграріїв

Нардеп назвав кроки, які повинні здійснити держава для підтримки фермерів після повернення акцизу на пальне.

Від 1 липня 2023 року в Україні повертають ПДВ 20% та довоєнні акцизи на всі види палива. Період скасування пільг збігся з початком збору врожаю та активним попитом на паливні матеріали серед вітчизняних аграріїв, що викликало масове незадоволення.

Член аграрного комітету ВРУ, народний депутат України від політичної партії "За майбутнє" Сергій Лабазюк пояснює, що період, безумовно, важкий для фермерів. Проте в ситуації на державному рівні є дві сторони.

"Умови важкі…Але є об’єктивна реальність. Будь-яка ситуація має дві сторони. Від 1 липня дійсно зростуть ціни на дизель і бензин. За прогнозами аналітиків, ми побачимо на АЗС підвищення ціни на паливо на 8-10 грн, що дуже серйозно вплине на українського аграрія, адже припадає на період жнив та осінніх польових робіт (від загального об’єму йдеться про 60% від річних робіт). Повернення ПДВ вплине на собівартість сільськогосподарської продукції (переважно експорт здійснюється автотранспортним шляхом), а також фінансову стійкість фермерів", - каже Лабазюк.

Проте, за словами народного депутата, є й інша сторона медалі для держави. Так, із початком повномасштабного вторгнення РФ до України було ухвалене рішення скасувати ПДВ на паливо, аби втримати зростання цін. Наразі держава не може існувати без податків в умовах збереження пільгового режиму: видатки ростуть, зокрема на оборонну сферу, а доходи скоротилися.

"Рано чи пізно Україна була змушена повернути акциз. У всьому світі є податки… І ми не можемо тривалий час функціонувати без ПДВ. Чи потрібна підтримка аграріям? Так! Чи є можливість сьогодні зробити все одночасно (зберегти пільговий режим оподаткування палива, - ред.)? На жаль, ні. Що повинна зробити держава зараз? Забезпечити аграріїв дешевим фінансовим ресурсом через програму "Доступні кредити 5-7-9%" та посприяти конкурентним європейським цінам на нашу продукції (забезпечити експорт). Тут потрібно залучати наших партнерів", - уточнює нардеп.

Нагадаємо, що днями Верховна Рада України ухвалила в першому читанні перший профільний проект №8025 щодо залучення міжнародної підтримки аграріїв під час війни для розширення сухопутних логістичних шляхів.

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