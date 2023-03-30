Повернення податків на пальне: коли українцям очікувати зростання вартості

Від 1 липня ПДВ на пальне відновиться до довоєнних ставок, які були на рівні 20%.

Очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає помилкою зниження ПДВ на пальне від 20% до 7%.

Він сказав про це в інтерв'ю РБК-Україна.

"Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу", – зазначив він.

Він нагадав, що від 1 липня ПДВ повернеться до рівня довоєнних ставок, їхнє зниження Гетманцев вважає помилкою.

"Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", – додав він.

Нагадаємо, у березні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Закон встановив нульову ставку акцизу на бензин, дизель і газ, а також знизив ПДВ з 20% до 7%.

У серпні парламент повернув акцизний податок на пальне, але ПДВ поки що залишився на рівні 7%. Однак у законі зазначено, що всі пільги діють не пізніше 1 липня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський анонсував скасування ПДВ і акцизу на паливо.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує акциз на паливо та знижує ставку ПДВ.

"Це суттєве зменшення розміру податків дозволить стабілізувати ціни та не допустити дефіциту. Також розглядаємо пропозицію щодо зниження ПДВ до 0% у разі, якщо логістичні витрати постачальників палива зростатимуть", — сказав Денис Шмигаль.

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