Повідомлення про можливий напад Росії на Україну сколихнули фінансові ринки: ціна на нафту зросла до семирічного максимуму

Повідомлення про можливий напад Росії на Україну сколихнули фінансові ринки: ціна на нафту зросла до семирічного максимуму

Як зазначив аналітик OANDA Едвард Мойя, у разі військового вторгнення, нафта марки Brent без проблем підніметься вище рівня 100 доларів.

В понеділок, 14 лютого, ціни на нафту досягли найвищого рівня за більш ніж сім років. Нафта дорожчає через побоювання, що можливе вторгнення Росії в Україну може призвести до санкцій США і Європи, які порушать експорт від найбільшого в світі виробника на і без того напруженому ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,5% до 94,91 доларів за барель після того, як раніше був досягнутий пік в 96,16 доларів, максимум з жовтня 2014 року. Нафта марки WTI виросла на 0,7% до 93,78 доларів, досягнувши раніше 94,94 доларів, найвищого з вересня 2014 року.

Коментарі з США про підготовлюваний напад Росії на Україну сколихнули світові фінансові ринки. Росія може вторгнутися в Україну в будь-який час і може створити несподіваний привід для нападу, заявили в неділю Сполучені Штати.

Як зазначив аналітик OANDA Едвард Мойя, у разі військового вторгнення, нафта марки Brent без проблем підніметься вище рівня 100 доларів.

"Ціни на нафту залишаться надзвичайно мінливими і чутливими до додаткових повідомлень, що стосуються ситуації в Україні", - додав він.

Напруженість виникає через те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, група, відома як ОПЕК+, щосили намагаються наростити видобуток, незважаючи на щомісячні обіцянки збільшити видобуток на 400 тисяч барелів на добу до березня.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що розрив між видобутком ОПЕК + і її цільовим показником збільшився до 900 тисяч барелів на добу в січні, в той час як JP Morgan заявив, що розрив тільки для ОПЕК становить 1,2 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо:

4 лютого світові ціни на нафту еталонних марок посилили зростання. Котирування марки Brent перевищили позначку $93 за барель вперше з жовтня 2014 року.

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