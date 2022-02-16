Повідомлення про відведення частини військ РФ від українських кордонів обвалили ціни на газ в Європі

Повідомлення про відведення частини військ РФ від українських кордонів обвалили ціни на газ в Європі

Станом на 12:40 за Києвом ціна газу опустилася до позначки $809,38.

В Європі 16 лютого 2022 року ціни березневих ф'ючерсів опустилися до $800/тис.кубометрів після різкого стрибка. Аналітики пов'язують падіння ціни на газ з повідомлення про відведення частини військ РФ від українських кордонів.

Про це повідомляє Profinance.

Так, вартість ф'ючерсів на відкритті склала $926 і в першу годину недовго утримувалася трохи вище $940/тис.кубометрів, після чого прискорила темпи зниження.

Станом на 12:40 за Києвом ціна газу опустилася до позначки $809,38.

Інфографіка: Profinance

Нагадаємо:

14 лютого ціни на природний газ вже в перші хвилини торгів підскочили на 10-14%, до 1000 доларів за тис. куб. Причиною цього експерти назвали напругу на українсько-російському кордоні.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа має альтернативу російському газу на випадок, якщо Москва почне використовувати паливо як елемент зброї чи частково припинить або знизить його постачання. В ЄС запевнили, що зможуть впоратися з цим.

Цього року Україна отримає альтернативу російському газу

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