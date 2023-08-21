Повний бак дорожчий за мінімальну пенсію: скільки нині коштує пальне

За вихідні середня ціна бензину марки А-95 сягнула 52,52 грн за літр, здорожчавши на 16 копійок.

Як передає УНІАН, спираючись на дані Консалтингової групи "А-95", відтепер заправити повний бак автівки об'ємом 45 літрів коштуватиме, в середньому, 2400 грн, що вже перевищує суму мінімальної пенсії в Україні - 2093 грн.

За словами українських експертів, через зростання світових цін на нафту та повернення довоєнного оподаткування пального, ціни на бензин та дизель зростатимуть протягом всього серпня. У разі підвищення світових цін на нафту до 90 доларів за барель, ціна пального на АЗС може сягнути 60 гривень за літр.

Які ціни на АЗС

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Середня ціна по країні бензину А-95 зросла на 16 копійок і склала 52,52 грн за літр. Так, повний бак автівки (45 літрів) витягне з вашого бюджету 2363 грн. Для прикладу, мінімальна пенсія в Україні на 2023 рік становить 2093 грн.

Середня ціна преміальної "п'ятірки" зросла за вихідні до 54,71 грн за літр (+30 коп), а дизельного пального - до 52,04 грн (+16 коп).

У великій мережі "Авіас" (майже 350 заправних станцій) за вихідні ціна усіх видів пального зросла на 1 гривню. Літр бензину А-95 та дизеля на АЗС тепер коштує 52 грн, вартість преміального А-95+ зросла до 52,5 грн за літр. З початку місяця ціни кожних видів пального на заправці додали по 4 гривні.

На станціях державної "Укрнафти" на 1 грн зросла ціна "п’ятірки" з покращеними показниками якості - до 52,90 грн за літр. Літр А-95-го та дизпального коштує по 49,90 грн.

Мережі ОККО та WOG за вихідні утрималися від підняття цін. Проте з початку місяця ціни на цих АЗС зросли на 5 грн. Зараз за літр А-95-го та дизпального на цих заправках доведеться викласти по 54,99 грн. Преміальна "п'ятірка" коштує 56,99 грн за літр.

Мережі "БРСМ-Нафта", Prime, "Олас", RLS, VostokGaz, "Кворум" та інші за вихідні підвищили ціни на пальне в межах 0,5-2,4 грн/л.

Що далі

Прогнози експертів вказують на наближення мереж заправних станцій до максимальних цін на пальне. Після досягнення цього піку, споживання бензину та дизелю в Україні, швидше за все, зазнає відчутного зниження.

Нагадаємо, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомив, що буде з цінами на пальне найближчим часом.