Повний перехід економіки України на “воєнні рейки” неможливий: Данілов назвав причину

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що повний перехід економіки на “воєнні рейки”, можливий лише в авторитарних державах на кшталт колишнього СРСР.

Про це він говорив в ефірі “Українського Радіо”.

"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні "рейки", то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління, була замкнута система [про це можна було б говорити]... Перейти на військові рейки [в Україні] фізично неможливо", — пояснив Олексій Данілов.

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За його словами, забезпечення ЗСУ боєприпасами, ракетами та бронетехнікою відбувається силами держави у тісній співпраці з приватними підприємствами, зокрема й в колабораціях з виробниками з інших країн.

"Вже є спільні підприємства, які виготовляють ті чи інші засоби, зокрема і не тільки на території нашої країни, а за її межами", - додав Данілов.

Він, зокрема, навів приклад виробництва морських дронів, які є продуктом приватної компанії.

“Коли ви дізнаєтеся, ким до цього працювала людина, яка створила цю компанію, ви будете дуже здивовані. Він не мав жодного стосунки ані до моря, ані до транспортних засобів. Але хист українців дозволяє нам швидко робити дуже складні речі”, — зазначив Олексій Данілов.

Нагадаємо, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, одним із найголовніших питань якого було забезпечення ЗСУ зброєю українського виробництва.

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