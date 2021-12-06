"Позиція Берліна відома": в Німеччині виключили запуск "Північного потоку-2" до завершення сертифікації

Наразі процедура призупинена.
В Німеччині виключили початок експлуатації трубопроводу "Північний потік-2" до завершення його сертифікації.
Про це заявила представниця міністерства економіки Німеччини Ніна-Марі Гюттлер, пише РБК-Україна.
"Сертифікацію поки що не завершено. Поки цього не сталося, "Північний потік-2" не може бути прийнятий в експлуатацію", - заявила представниця Мінекономіки Німеччини.
Своєю чергою спікер уряду Штеффен Зайберт зазначив, що не хоче спекулювати щодо трубопроводу, оскільки позиція Берліну усім відома.
Нагадаємо:
Пані посол Німеччини Анка Фельдхузен заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" запустять не раніше, ніж за пів року. Спочатку слід зробити анбандлінг.
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