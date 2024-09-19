В Україні не підвищать зарплати бюджетникам наступного року - заява нардепки 

В пріорітеті - оборона та захист.

Україна спрямовує 57% держбюджету на безпеку та оборону. Працівникам державних установ не варто очікувати на підвищення зарплат, оскільки пріоритетом залишається забезпечення обороноздатності країни.

Про це повідомила народна депутатка України Галина Янченко.

"З бюджету України ми виділяємо 57% на безпеку та оборону — це величезне навантаження на державу та гігантське навантаження на українців, адже саме ми, платники податків, і наповнюємо держбюджет", — сказала вона.

Вона також додала, що у зв'язку із цим працівникам державних установ не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Пріоритетом залишається виживання країни у складних умовах війни

"Не може бути якихось суттєвих витрат на збільшення заробітних плат для працівників державних установ. Хотілося б збільшити також соціальні виплати різного роду. Але на сьогодні наш пріоритет зробити так, щоб Україна вижила", — додала Янченко.

Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік: які пріоритети видатків

Проєкт державного бюджету на 2025 рік передбачає видатки на оборону України у 2,2 трильйона гривень, що складає 26,3 % від прогнозованого валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України

"Цей обсяг враховує понад 2 трлн грн коштів загального фонду, 151,2 млрд грн спеціального фонду, зокрема за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету 104,2 млрд грн та 30 млрд грн — державні гарантії", — повідомили в міністерстві.

Зазначається, що оборонні видатки 2025 року включатимуть грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу. Прогнозований курс долара — 45 грн за $1.

На освіту заплановано 169,3 млрд грн, що включає виплату заробітної плати вчителям, гранти на здобуття вищої освіти, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум залишаються на рівні грудня 2024 року.

Читайте також: