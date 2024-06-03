"Працювати до останнього і відкладайте": у Мінсоцполітики дали невтішний прогноз щодо пенсій

У Кабміні порадили українцям працювати "до останнього", щоб забезпечити себе у старості.

У Мінсоцполітики порадили українцям "працювати до останнього", скільки зможуть, бо державні пенсійні виплати будуть невеликими.

Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі "Еспресо".

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За словами заступниці міністра, держава платитиме людям похилого віку пенсію, але виплати будуть невеликими.

"Солідарні пенсії будуть. Але солідарні пенсії, зазвичай, у європейських країнах – це мінімальна гарантія", – пояснила Марчак.

Вона радить людям, хто хоче отримувати високу пенсію, накопичувати для цього гроші протягом життя. Марчак нагадала, що в США солідарних пенсій взагалі немає: там громадяни самостійно відповідають за те, який розмір пенсії у них буде і скільки накопичують для старості.

"В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є… Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Й надалі ситуація, скоріше за все, буде погіршуватися", – сказала заступниця міністра.

Тому вона радить українцям починати відкладати додаткові кошти для пенсії на свій власний "пенсійний рахунок".

"Україна має бути країною активного довголіття. Ми маємо бути зацікавлені і спроможні працювати так довго, як зможемо, а виходити на пенсію тоді, коли справді фізично не здатні себе забезпечувати", – підсумувала Дарина Марчак.

Раніше ми писали, як розрахувати пенсію та які виплати будуть за мінімальної зарплати.

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