Працюючі пенсіонери в Україні: хто має право на виплати, а кому їх можуть призупинити

Чимало українців і після виходу на пенсію не полишають роботи. На це є різні причини: комусь бракує грошей, хтось хоче залишатися активним. Та в такому разі варто добре зважити, чи взагалі є сенс працювати, коли вже отримуєш пенсію, і як це може позначитися на розмірі самих виплат.

Про це пише УНІАН.

Кому можна офіційно працювати на пенсії

Чинне законодавство, зокрема Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», офіційно дозволяє українцям працювати після виходу на заслужений відпочинок.

Згідно з документом, звичайна пенсія за віком нараховується незалежно від того, чи продовжує людина трудову діяльність, тому виплати надходитимуть у повному обсязі навіть за умови офіційного працевлаштування.

Водночас існують певні обмеження для отримувачів спеціальних виплат, зокрема для колишніх держслужбовців. Якщо така особа вирішить повернутися на державну службу або обійме аналогічну посаду, порядок нарахування та розмір її пенсії можуть бути змінені згідно з окремими нормами закону.

Чи дозволено в Україні пенсіонерам працювати й одночасно отримувати виплати

Окрім права на працю, пенсіонерам важливо пам’ятати й про свої зобов’язання перед державою. Зокрема, у разі працевлаштування або звільнення необхідно обов’язково повідомити про це Пенсійний фонд протягом десяти днів.

Як пояснюють у ПФУ, це потрібно для точного обліку даних та правильного розрахунку розміру виплат. Якщо ж така інформація не буде надана своєчасно або буде навмисно прихована, це може призвести до нарахування виплат без законних підстав. У подібних випадках ці суми можуть бути визнані некоректними і підлягатимуть поверненню.

Отже, тоді як звичайна пенсія за віком виплачується працюючим громадянам без обмежень, нарахування спеціальних виплат у таких випадках може бути припинене.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

В Україні чинним законодавством передбачено спеціальні доплати до пенсій окремим категоріям громадян — зокрема за віком, станом здоров’я чи сімейними обставинами. При цьому деякі з цих надбавок не нараховуються автоматично, тому пенсіонерам часто доводиться самостійно звертатися до Пенсійного фонду з пакетом необхідних документів.

Також окремі працівники бюджетної сфери в Україні мають право на одноразову допомогу при виході на пенсію в розмірі десяти місячних пенсійних виплат — за умови наявності необхідного страхового стажу (не менше 35 років для чоловіків і 30 для жінок) та роботи на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років.

Як пояснили в Пенсійному фонді, така виплата не оподатковується, фінансується з держбюджету та призначається тим, хто раніше не отримував жодного виду пенсії.

