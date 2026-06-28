Працювали без оформлення?: українцям пояснили, як повернути втрачений стаж

Відсутність трудового договору не завжди означає втрату стажу

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В Україні чимало людей стикаються із ситуацією, коли роботодавець фактично допускає їх до роботи, але не оформлює офіційні трудові відносини. У такому випадку працівник ризикує втратити страховий стаж, право на лікарняні, відпустку та майбутню пенсію.

Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради повідомила про це.

Закон передбачає механізм, який дозволяє підтвердити період роботи та зарахувати його до стажу навіть у разі відсутності трудового договору.

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Чи можна отримати стаж за неофіційну роботу

Так, працівник може домогтися визнання факту трудових відносин через суд.

Відповідно до статті 232 Кодексу законів про працю України, людина має право звернутися із позовом про:

встановлення факту трудових відносин;

визначення періоду фактичної роботи;

зобов’язання роботодавця офіційно оформити працівника.

Тобто навіть якщо людина працювала рік або більше без договору, цей період можна підтвердити у судовому порядку.

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Що відбувається після рішення суду

Якщо суд встановить, що трудові відносини дійсно існували, роботодавця можуть зобов’язати:

оформити трудові відносини;

внести відповідні записи до трудової книжки та кадрових документів;

нарахувати заробітну плату відповідно до законодавства;

сплатити необхідні податки;

сплатити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за весь період роботи.

Саме сплата ЄСВ є підставою для зарахування періоду до страхового стажу.

Чи може Держпраці самостійно повернути стаж

Інспекція праці не має повноважень встановлювати юридичний факт трудових відносин.

Держпраці може провести перевірку роботодавця, зафіксувати порушення, видати припис щодо їх усунення і накласти штраф.

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Однак інспекція не може офіційно підтвердити, що людина працювала у конкретний період, внести записи про роботу, зобов’язати роботодавця сплатити ЄСВ за працівника, а також автоматично відновити страховий стаж.

Чому звернення до суду є головним шляхом

Саме суд має право незалежно від позиції роботодавця встановити факт трудових відносин та ухвалити рішення, яке є обов’язковим до виконання.

У разі позитивного рішення працівник може відновити не лише стаж, а й інші трудові права.

Навіть після року і понад такий період неофіційної роботи людина не обов’язково втрачає цей період. Головне, мати докази фактичного виконання роботи та звернутися до суду для офіційного підтвердження.

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