Працювати буде нікому?: Україну очікує небачений дефіцит робочих рук

Працівники на підприємстві / © ТСН

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Масовий виїзд українців за кордон через війну спричинив гострий дефіцит кадрів у багатьох сферах. Експерти попереджають, що після завершення бойових дій і початку економічного відновлення проблема нестачі працівників лише загостриться.

Про це розповів експерт з міграції, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Олексій Позняк, повідомляє «РБК-Україна».

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Дефіцит працівників в Україні

В Україні спостерігається дефіцит робочої сили порівняно з довоєнним періодом. Як зазначив експерт, у багатьох галузях бракує фахівців, зокрема через те, що значна частина українців досі перебуває за кордоном.

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Після завершення війни потреба в працівниках, ймовірно, зростатиме ще більше, оскільки країна потребуватиме значних людських ресурсів для відновлення економіки.

«Дуже сподіваюся, що в процесі нашого повоєнного відродження обіцяні країнами-партнерами інвестиції таки будуть. Тоді буде ще сильніше збільшення потреби в робочій силі, ми будемо потребувати ще більше людей», — зазначив Позняк.

Отже, дефіцит кадрів може стати ще гострішим у період активної повоєнної відбудови України.

Скільки українців повернеться з-за кордону?

Водночас, за словами експерта, тривалість війни безпосередньо впливає на готовність українців повертатися з-за кордону.

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«Чим довше триватиме війна, тим менша частка наших громадян вирішить повертатися», — сказав Позняк.

Це може посилити демографічні проблеми та ускладнити ситуацію з нестачею працівників.

Як Україні подолати дефіцит робочої сили?

Позняк назвав три основні напрямки, які можуть допомогти Україні подолати дефіцит робочої сили:

підвищення продуктивності праці,

залучення до ринку праці громадян, які наразі не працюють із різних причин,

залучення трудових мігрантів.

На думку експерта, комплексне застосування цих заходів може допомогти Україні впоратися з майбутніми викликами на ринку праці.

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До слова, за рік зарплати в Україні у вакансіях зросли на 17-20%, оскільки через війну, міграцію та демографічну кризу ринок праці скоротився з 16 до 10 млн людей, а на одного працівника тепер припадає один пенсіонер. Найгостріший дефіцит спостерігається серед інженерів, будівельників, технічних і робітничих кадрів, які будуть критично важливими для відновлення країни.

Зауважимо, за словами директорки Інституту демографії Елли Лібанової, населення України неминуче скорочуватиметься за будь-яких сценаріїв, тому держава має зосередитися на підвищенні якості людського капіталу замість кількості.

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