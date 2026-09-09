ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Працювати буде нікому?: Україну очікує небачений дефіцит робочих рук

Фахівці закликають готуватися до залучення мігрантів та підвищення продуктивності праці.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Працівники на підприємстві

Працівники на підприємстві / © ТСН

Масовий виїзд українців за кордон через війну спричинив гострий дефіцит кадрів у багатьох сферах. Експерти попереджають, що після завершення бойових дій і початку економічного відновлення проблема нестачі працівників лише загостриться.

Про це розповів експерт з міграції, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Олексій Позняк, повідомляє «РБК-Україна».

Дефіцит працівників в Україні

В Україні спостерігається дефіцит робочої сили порівняно з довоєнним періодом. Як зазначив експерт, у багатьох галузях бракує фахівців, зокрема через те, що значна частина українців досі перебуває за кордоном.

Після завершення війни потреба в працівниках, ймовірно, зростатиме ще більше, оскільки країна потребуватиме значних людських ресурсів для відновлення економіки.

«Дуже сподіваюся, що в процесі нашого повоєнного відродження обіцяні країнами-партнерами інвестиції таки будуть. Тоді буде ще сильніше збільшення потреби в робочій силі, ми будемо потребувати ще більше людей», — зазначив Позняк.

Отже, дефіцит кадрів може стати ще гострішим у період активної повоєнної відбудови України.

Скільки українців повернеться з-за кордону?

Водночас, за словами експерта, тривалість війни безпосередньо впливає на готовність українців повертатися з-за кордону.

«Чим довше триватиме війна, тим менша частка наших громадян вирішить повертатися», — сказав Позняк.

Це може посилити демографічні проблеми та ускладнити ситуацію з нестачею працівників.

Як Україні подолати дефіцит робочої сили?

Позняк назвав три основні напрямки, які можуть допомогти Україні подолати дефіцит робочої сили:

  • підвищення продуктивності праці,

  • залучення до ринку праці громадян, які наразі не працюють із різних причин,

  • залучення трудових мігрантів.

На думку експерта, комплексне застосування цих заходів може допомогти Україні впоратися з майбутніми викликами на ринку праці.

До слова, за рік зарплати в Україні у вакансіях зросли на 17-20%, оскільки через війну, міграцію та демографічну кризу ринок праці скоротився з 16 до 10 млн людей, а на одного працівника тепер припадає один пенсіонер. Найгостріший дефіцит спостерігається серед інженерів, будівельників, технічних і робітничих кадрів, які будуть критично важливими для відновлення країни.

Зауважимо, за словами директорки Інституту демографії Елли Лібанової, населення України неминуче скорочуватиметься за будь-яких сценаріїв, тому держава має зосередитися на підвищенні якості людського капіталу замість кількості.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie