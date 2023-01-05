Права на користування землею потрібно зареєструвати до 19 січня 2023 року

Аграріям потрібно зареєструвати права на землю. Про які саме ділянки йдеться, читайте в матеріалі ТСН.ua

Згідно з чинним законодавством, (закон України №2698-IX) до 19 січня 2023 року необхідно здійснити державну реєстрацію речових прав на сільськогосподарські земляні ділянки.

Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку Львівської ОВА.

Про які саме земельні ділянки йдеться

Це стосується тих ділянок, що були отримані в користування за спрощеною процедурою строком до 1 року на період дії воєнного стану. Потрібно зареєструвати права на угіддя, що перебувають на праві постійного користування у фермерів, або ж тих ділянок, що передані в оренду іншим аграріям на період війни. Окрім того, у законі йдеться й про ділянки, щодо яких були укладені договори про передачу прав на землекористування.

При цьому, самі права оренди комунальних сільськогосподарських земель реєструвати не потрібно, якщо вони були укладені за спрощеною процедурою без проведення аукціонів з територіальними громадами.

Аграріям варто поспішити з поданням заяв на реєстрацію, адже часу залишилось небагато. Так, закон набув чинності 19 листопада, відповідно до Закону України, орендар, або суборендар, має подати заяву про держреєстрацію протягом двох місяців. Варто зазначити, що договір про оренду буде припинений лише якщо заява не буде подана протягом трьох місяців. Водночас, якщо врожай на ділянці, не внесеною до Держреєстру, був засіяний землекористувачем до закінчення терміну дії договору про оренду, землекористувач все одно має право на збір такого врожаю.

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