Правила спадкування в Україні знову змінилися: негайно біжіть до нотаріуса, щоб встигнути

Від понеділка, 19 червня 2023 року повертаються строки для прийняття спадщини, що діяли до війни. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 469. Постанова була опублікована 18 травня, а зміни набувають чинності через місяць після її опублікування – 19 червня.

Що потрібно знати, щоб не втратити спадок.

Спадкування за законом і за заповітом

Спадкування — це перехід прав і обовʼязків від спадкодавця до спадкоємця. Як і раніше, спадкування може відбуватися за законом або за заповітом.

За заповітом успадкувати майно можна, якщо спадкодавець за життя, перебуваючи у здоровому глузді та добрій памʼяті, скориставшись послугами уповноваженої особи, склав заповіт на тих осіб, кому б він хотів передати належне йому майно та права.

Якщо заповіту немає, то спадкоємці мають право успадкувати права й обовʼязки за законом. У законодавстві визначено пʼять черг спадкування за законом. І в разі, якщо спадкоємців певної черги немає, право спадкування переходить до спадкоємців наступної черги.

До першої черги належать діти, чоловік чи дружина, батьки. Кожен із цих спадкоємців має право на рівну частку в майні спадкодавця, все ділиться порівну між зазначеними особами. Друга черга — рідні брати й сестри, баба та дід. Третя — дядько й тітка спадкодавця.

Спадкоємцями четвертої черги є особи, які проживали разом зі спадкодавцем протягом останніх пʼяти років та спільно провадили господарство. Найчастіше це стосується людей, які не встигли оформити свої стосунки юридично й мешкали в так званому цивільному шлюбі. П’ята черга спадкування за законом включає утриманців спадкодавця, які не були членами його сім’ї, а також інших родичів до шостого ступеня споріднення.

Які терміни прийняття спадщини запровадили на початку війни

З початком повномасштабної війни, в лютому 2022 року, український уряд змінив строки прийняття спадщини. Від дня смерті спадкодавця строк подачі заяви на відкриття спадкової справи збільшили від 6 до 10 місяців. Згідно з постановою Кабміну №164 від 28.02.2022, перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини, тобто через десять місяців.

Тобто до шестимісячного терміну для прийняття спадщини додали ще чотири місяці, щоб звернутися до нотаріуса із заявою.

Як змінилися терміни прийняття спадщини

Відповідно до постанови № 469 від 9 травня 2023 року, схваленої Кабінетом міністрів, строки прийняття спадщини вкотре змінилися. Тепер, як до війни, розв'язувати всі питання, пов'язані зі спадщиною, потрібно знову протягом шести, а не десяти місяців.

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