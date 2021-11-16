Суд зобов'язав прокуратуру оголосити підозри керівникам УАФ щодо корупційного скандалу з футбольними полями

Правоохоронці пред’явили щонайменше шість підозр особам, афілійованих структур УПЛ, зокрема ТОВ «ФФУ Продакшн», а також тим, хто робив проєкти і завищував вартість будівельних робіт. Про це повідомив народний депутат Григорій Мамка.

«Завдяки Офісу ГПУ і самому генеральному прокурору справи з НАБУ перейшли до компетенції Національної поліції України. Я думаю, що це справа часу – тиждень-два, коли вивчаться матеріали, тоді буде зрозуміло, що ж далі з цими справами і скільки підозр ще вручать», - заявив політик.

Напередодні Печерський районний суд Києва встановив достатність доказів про оголошення підозри генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому і колишньому очільнику ТОВ «ФФУ Продашн» Андрію Окунському, яким інкримінують вчинення пособництва у вчиненні злочину щодо заволодіння коштами УАФ під час закупівлі обладнання для вищезазначеного товариства через офшорну компанію-посередника S.D.T. FZE. Сума збитків – понад 26 млн грн. Крім того, суд зобов’язав прокурорів вчинити прямі процесуальні дії.

Минулого року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла про намір взяти про особистий контроль та активізувати розслідування, розпочате НАБУ. Вона також натякала на бездіяльність правоохоронців. «У свій час справа була дуже гучною. Вона супроводжувалась журналістськими розслідуваннями, але з незрозумілих причин застигла як холодець. Скажу чесно, у мене виникло відчуття, що у футбол грали не спортсмени, а правоохоронці. Між собою», - зазначила Венедіктова.

Президент Федерації футболу Києва Ігор Кочетов заявив, що після ознайомлення разом із юристами з документами, що розміщені в Інтернеті, дійшов висновки, що ті є дійсними. «Нам дивно, як за наявності таких доказів, які безпосередньо вказують на причетність керівництва УАФ до вчинення злочинів вони й досі є недоторканими», - заявив Кочетов.

Раніше сам Павелко заперечував всі обвинувачення про зловживання під час закупівлі та виробництва штучного покриття для футбольних полів, а опубліковані дані він назвав фейком.

Йдеться про справу будівництва футбольних полів в Україні та закупівлю штучних газонів. Нагадаємо, 2018-го ЗМІ повідомили, що УАФ Андрій Павелко пов'язаний з офшорною компанією S.D.T. FZE, зареєстрованою в ОАЕ, через яку з бюджету ФФУ вивели понад 1 млн доларів. Саме через цей офшор "ФФУ Продакшн" закупила обладнання з виробництва покриття для футбольних полів на загальну суму близько $6 млн. За даними розслідувачів "Схем", частина контрактів була на 20% вищою за реальну вартість, через що через офшор було викачано більше $1 млн.

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