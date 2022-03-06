Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Правоохоронці з ЄС знайшли у Фінляндії розкішну яхту Дмитра Медведєва: її можуть конфіскувати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Правоохоронці з ЄС знайшли у Фінляндії розкішну яхту Дмитра Медведєва: її можуть конфіскувати

Яхту можуть конфіскувати через санкції.

Корабель "Фотинія", який належить колишньому президенту і прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву, знайшли у Фінляндії на території підприємства Kotka Yacht Store. 

Про це повідомляє фінське видання hs.fi. 

Судно зберігається та обслуговується взимку на території підприємства. Проте компанія заявляє, що у них немає інформації про те, що яхта належить саме Медведєву.

Співробітник правоохоронних органів ЄС уже звернувся до компанії та сфотографував яхту. Надалі її можуть конфіскувати через санкції. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація