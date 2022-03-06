Правоохоронці з ЄС знайшли у Фінляндії розкішну яхту Дмитра Медведєва: її можуть конфіскувати

Правоохоронці з ЄС знайшли у Фінляндії розкішну яхту Дмитра Медведєва: її можуть конфіскувати

Яхту можуть конфіскувати через санкції.

Корабель "Фотинія", який належить колишньому президенту і прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву, знайшли у Фінляндії на території підприємства Kotka Yacht Store.

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Про це повідомляє фінське видання hs.fi.

Судно зберігається та обслуговується взимку на території підприємства. Проте компанія заявляє, що у них немає інформації про те, що яхта належить саме Медведєву.