Правоохоронці зможуть придбати квартиру в лізинг з оплатою нижчою, ніж за оренду – Свириденко

Правоохоронці зможуть придбати квартиру в лізинг з оплатою нижчою, ніж за оренду – Свириденко

У 2022 році для співробітників Національної поліції, ДСНС та ДБР почне діяти програма придбання квартир у лізинг.

Очікується, що цього року нові квартири на пільгових умовах зможуть придбати близько 2000 осіб.

Подробицями у Facebook поділилася перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Це частина ініційованої Президентом України стратегії з реалізації права кожного громадянина на власний дім, де йому будуть забезпечені комфортні умови життя", - написала міністерка.

Для приєднання до програми лізингу бажаючим потрібно буде самостійно вибрати квартиру, звернутися за місцем служби для оформлення квартири у лізинг та укласти договір. Після цього можна буде в'їхати до власної квартири.

"Важливо, що не потрібно буде сплачувати перший внесок на житло, а лізингові платежі будуть меншими, ніж звичайні платежі за оренду житла на загальних умовах", - наголосила Свириденко.

Ця програма має також додаткові стимулюючі умови. Зокрема, для сімей, у яких виховуються діти віком до 18 років, за кожну дитину надається відшкодування у розмірі 5% платежу від вартості житла.

Якщо обоє батьків служать у правоохоронних органах, при отриманні лізингу відбувається відшкодування ставки за кожного члена родини.

"Як і більшість стратегічних проєктів уряду, ця програма матиме цілу низку позитивних ефектів: надання житла людям, які відповідальні за безпеку мільйонів українців; підвищення їхньої мотивації під час виконання службових обов’язків; стимулювання будівельної галузі, оскільки більшість квартир будуть купуватися саме на первинному ринку", - зазначила міністерка.

Вона також нагадала, що програма лізингу стане доповненням до програми "Іпотека 5%", яка також стартує цієї весни.