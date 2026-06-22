Правила поповнення карток через термінали зміняться: що стане обов’язковим

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Від 26 червня 2026 року в Україні діятимуть нові правила для терміналів. Тепер, щоб внести готівку, потрібно буде підтвердити свій номер телефону через одноразовий пароль в SMS або під час дзвінка.

Про це йдеться у постанові Національного банку України.

Нові правила внесення готівки — що зміниться

Відповідно до нових вимог, під час внесення готівки через термінал система надсилатиме користувачу SMS із кодом або здійснюватиме дзвінок для підтвердження транзакції. Без введення цього пароля завершити операцію буде неможливо. Крім того, на квитанції, яку видає пристрій, тепер обов’язково відображатиметься повний номер телефону платника.

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Нові обмеження не поширюються на низку платежів. Без введення одноразового пароля громадяни, як і раніше, можуть:

сплачувати комунальні послуги та податки;

оплачувати проїзд у транспорті чи поповнювати проїзні картки;

поповнювати рахунок мобільного зв’язку, але лише за умови, що сума платежів не перевищує 500 гривень на місяць для одного номера.

У разі перевищення зазначеного ліміту на поповнення мобільного зв’язку підтвердження транзакції через номер телефону стає обов’язковим.

Чому змінюють правила?

Ці зміни запроваджують, щоб припинити анонімні грошові перекази, які раніше було важко відстежити. Тепер кожен платіж буде автоматично прив’язаний до номера телефону того, хто його здійснює.

За новими правилами НБУ, компанії, що обслуговують термінали, тепер повинні зберігати номер телефону клієнта, код підтвердження, а також дату й час кожного платежу. Це допоможе банку краще контролювати фінансові операції та зробити розрахунки готівкою прозорішими.

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Нагадаємо, Сергій Фурса заявив, що Україна не має власних коштів на реалізацію нової пенсійної реформи, оскільки нинішні виплати фактично фінансуються країнами Євросоюзу, а вітчизняна економіка залишається у «тіні».

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