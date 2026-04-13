Прайс-кепи мають бути технічним інструментом, а не обмеженням — Зайченко

Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За його словами, енергосистема потребує приватних інвестицій, однак для цього необхідні передбачувані правила ціноутворення.

«Зараз Регулятор періодично змінює прайс-кепи то в один, то в інший бік, і ми розуміємо, що то через нестабільні умови воєнного часу», — зазначив він.

Зайченко також наголосив, що в європейських країнах граничні ціни встановлюються на значно вищому рівні і виконують лише технічну функцію, не обмежуючи ринкові сигнали.

Водночас, за його словами, український ринок має потенціал працювати за значно ширшими ціновими межами.

«У нас за законом прайс-кеп має дорівнювати 55 000 грн за 1 МВт·год і це достатня цінова стеля, щоб будь-яка генерація на різних сегментах ринку могла працювати і бути прибутковою для власників», — підкреслив він.

За словами Зайченка, стабільні та економічно обґрунтовані прайс-кепи є ключовою передумовою для залучення інвестицій і розвитку нових генеруючих потужностей, необхідних для стійкості енергосистеми.

Раніше народний депутат Андрій Жупанин заявив, що Україна має поступово відмовитися від прайс-кепів як інструменту регулювання ринку електроенергії в межах інтеграції з Європейським Союзом.