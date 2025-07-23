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ТСН у соціальних мережах

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Прайс-кепи в Україні мають відповідати європейському рівню — ЄБА

Встановлення граничних цін на електроенергію на європейському рівні має бути серед першочергових ініціатив, які варто тримати у фокусі нової команди Міненерго.

Про це заявили у Європейській Бізнес Асоціації (ЄБА). 

В асоціації наголосили, що енергетичний сектор відіграє ключову роль у забезпеченні економічної стабільності, енергетичної безпеки та інтеграції України до єдиного європейського ринку.

«Встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими» — одна з ключових пропозицій, яку бізнес вважає критично важливою для подальшої інтеграції енергоринку до європейського. 

В Асоціації також наголосили на важливості подолання боргів на ринку, спрощення дозвільних процедур у сферах будівництва й екології, збереження і розширенні податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання, розвитку внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії, відстрочення запровадження вуглецевого податку CBAM, а також захисту та відновлення енергетичної інфраструктури.

«Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні», — підкреслили в ЄБА.

Раніше доктор економічних наук, експерт з енергетики Андріан Прокіп назвав перегляд прайс-кепів неминучим кроком у нинішніх умовах. На його думку, зміна цінових обмежень — перш за все питання енергетичної безпеки, а не тарифної політики.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
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