Представники бізнесу прогнозують зростання цін на свої товари та послуги — дослідження НБУ

Представники бізнесу прогнозують зростання цін на свої товари та послуги — дослідження НБУ

Підприємства промисловості вперше за 7 місяців дали песимістичні оцінки щодо перспектив свого розвитку.

Щомісячний розрахунок індексу очікувань ділової активності (ІОДА), проведений у грудні 2021 року, показав, що підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше зростання цін на власну продукцію та послуги на тлі подорожчання енергоносіїв та сировини.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку.

Серед факторів, які погіршили оцінки щодо економічного стану підприємств, називають:

стрімке підвищення цін на енергоносії;

дефіцит сировинних товарів;

збільшення виробничих витрат;

зростання загрози розвитку військового конфлікту;

ускладнення світової епідемічної ситуації.

Підприємства, які працюють у сферах промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на скорочення кількості працівників, їх збільшення прогнозують лише підприємства торгівлі.

Окрім того, підприємства промисловості вперше за 7 місяців дали песимістичні оцінки щодо перспектив свого розвитку. Вони очікують скорочення обсягу нових експортних замовлень і обсягу незавершеного виробництва. Водночас збереглися позитивні оцінки щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію.

Очікування підприємств торгівлі також погіршилися: вони очікували зростання залишків товарів для продажу та обсяг закупівлі товарів для продажу на рівні попереднього місяця. Представники торгівлі надалі налаштовані на зниження торгової маржі та збільшення обсягу товарообігу.

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль очікували погіршення своїх економічних результатів. Вони прогнозують зменшення обсягу нових замовлень і не очікують зміни обсягу надаваних послуг. Разом з тим вони налаштовані на збільшення обсягу послуг в процесі виконання.

Найбільш песимістично налаштовані підприємства у сфері будівництва. Причина цього у сезонному зменшенні економічної активності та звуження інвестиційного попиту. Вони очікують зменшення обсягу нових замовлень внаслідок чого буде зменшено обсяг закупівлі сировини та матеріалів. Водночас збереглися оптимістичні оцінки щодо обсягів виконаних будівельних робіт та закупівлі послуг підрядників.

Нагадаємо, раніше, враховуючи показники першого півріччя, високі ціни на енергоносії, а також поточне ускладнення епідемічної ситуації, Національний банк погіршив прогноз зростання економіки з 3,8% до 3,1% у 2021 році.

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