Представники бізнесу та влади шукають конструктивне рішення щодо змін правил е-торгівлі ліками, - АПАУ

Діалог між державними органами та учасниками фармацевтичного бізнесу стосовно змін до ліцензійних умов у частині електронної роздрібної торгівлі ліками триває. У рамках дискусії ГС "Аптечна професійна асоціація України" наголошує, що підтримує роботу прайс-агрегаторівів та їхню роль у сприянні споживачам з вибором оптимальної пропозиції.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Водночас в АПАУ нагадали, що реалізація та доставка лікарських засобів кінцевому споживачу є ліцензованим видом господарської діяльності та підлягає контролю з боку відповідних державних органів.

"Саме тому, будь-який прайс-агрегатор має стати майданчиком для пропозицій лише тих аптечних закладів, які отримали відповідну ліцензію для провадження торгівлі лікарськими засобами і діють у правовому полі. Задля перевірки таких ліцензіатів законодавством передбачено ведення Переліку суб’єктів господарювання, що мають право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, розміщеному на сайті Держлікслужби, а задля перевірки інформації щодо реєстрації лікарського засобу передбачено Державний реєстр лікарських засобів України", - йдеться в заяві аптекарів.



З метою доступності лікарських засобів та захисту прав споживачів, АПАУ підтримує відкритий діалог між бізнесом та державою для економічно стабільного та європейського майбутнього України.

Нагадаємо, 28 травня Держлікслужба обговорила з представниками фармбізнесу зміни до Ліцензійних умов.

Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко зазначив, що розробка та прийняття відповідних змін не має за мету погіршити чи обмежити роботу будь-кого з операторів фармринку, в тому числі компаній-прайсагрегаторів, для більшості з яких таких ризиків не існує в принципі.

Раніше громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України", яка об’єднує юридичних осіб українського фармацевтичного ринку, назвала хибною думкою окремих експертів стосовно змін до ліцензійних умов щодо е-торгівлі ліками, які нібито обумовлять заборону роботи прайс-агрегаторів з продажу лікарських засобів та маркетплейсів.

Як відомо, членами спілки виступають великі, середні та малі аптечні мережі України, що охоплюють близько 80% ринку.

Пріоритетом діяльності учасників АПАУ є розвиток фармацевтичної галузі України, сприяння доступності та забезпечення якості ліків, співпраця з органами державної влади, напрацювання нормативної бази, яка відповідає європейським стандартам і цінностям.